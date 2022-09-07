Путин напомнил бизнесменам своё пророческое предупреждение об аресте яхт за рубежом

Российские бизнесмены не лишились бы счетов и яхт за рубежом, если бы последовали совету держать имущество внутри страны и вкладываться в активы РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), комментируя аресты собственности некоторых граждан за границей.

"Многим я в своё время говорил: знаете, набегаетесь, защищая свои интересы. У них там что-то арестовали — счета, лодки и так далее. Предупреждал об этом. Лучше бы эти лодки здесь держали, а деньги вкладывали бы не в иностранные активы, а в развитие российской инфраструктуры", — напомнил глава государства.

По его мнению, предприниматели из РФ остались бы при своих деньгах и получали прибыли в случае финансовых вложений в российскую экономику, "ничего бы не потеряли, всё было бы здесь, на Родине".