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7 сентября, 09:42

Число россиянок в возрасте 30–39 лет достигло максимума

Замминистра труда и соцзащиты Баталина: Число россиянок в возрасте 30–39 лет достигло пика

Численность женщин в возрасте 30–39 лет в России достигла своего пика: это уникальный для страны момент, заявила первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина в рамках Восточного экономического форума. По её словам, сейчас наблюдается особый момент для стимулирования рождаемости в семьях с одним и двумя детьми.

"Мы вообще сейчас находимся <…> в достаточно уникальном демографическом моменте. Дело в том, что сейчас численная когорта женщин в возрасте 30–39 лет достигла своего максимального пика. И вот это окно возможности с точки зрения численного состава женщин в этой возрастной когорте продлится примерно ещё три-четыре-пять лет", — сказала Баталина.

Замминистра отметила, что в таких условиях принятие дополнительных мер для рождения вторых и третьих детей, в том числе на Дальнем Востоке, может только положительно сказаться на демографической ситуации.

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Shutterstock

Ирина Фальке

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