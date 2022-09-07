Сорвался трансфер испанского футболиста Фернандеса в "Спартак"

Трансфер испанского полузащитника греческого клуба "Волос" Паоло Фернандеса в московский "Спартак" сорвался. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на агента футболиста Альберта Ботинеса.

"Сделка по переходу Фернандеса в "Спартак" провалилась. Переговоры закончены. Это долгая история, но главная причина срыва трансфера — нынешний клуб игрока "Волос", — сказал агент.

По информации СМИ, "Волос" хотел получить за Фернандеса полтора миллиона евро. 24-летний атакующий полузащитник является воспитанником "Манчестер Сити". При этом за английский клуб он не провёл ни одной встречи, выступая на правах аренды за голландскую "НАК Бреду" и итальянскую "Перуджу". В Грецию испанец перебрался в июне 2021 года.