Сорвался трансфер испанского футболиста Фернандеса в "Спартак"
Трансфер испанского полузащитника греческого клуба "Волос" Паоло Фернандеса в московский "Спартак" сорвался. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на агента футболиста Альберта Ботинеса.
"Сделка по переходу Фернандеса в "Спартак" провалилась. Переговоры закончены. Это долгая история, но главная причина срыва трансфера — нынешний клуб игрока "Волос", — сказал агент.
По информации СМИ, "Волос" хотел получить за Фернандеса полтора миллиона евро. 24-летний атакующий полузащитник является воспитанником "Манчестер Сити". При этом за английский клуб он не провёл ни одной встречи, выступая на правах аренды за голландскую "НАК Бреду" и итальянскую "Перуджу". В Грецию испанец перебрался в июне 2021 года.
Добавим, что "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в восьми матчах 16 очков. На прошлой неделе команда испанского специалиста Гильермо Абаскаля уступила на своём поле петербургскому "Зениту" (1:2), ведя по ходу встречи.
ФК "Волос"