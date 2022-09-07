Путин: Я доверяю отчёту МАГАТЭ
Президент России Владимир Путин заявил, что доверяет отчёту Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) относительно ситуации на Запорожской АЭС, но при этом учитывает, что эта организация работает под давлением США и Европы. Речь об этом зашла в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Я безусловно доверяю этом отчёту. МАГАТЭ — ответственная международная организация, и её руководитель — очень профессиональный человек. Они находятся, разумеется, под давлением тех стран, где они работают, в том числе Соединённых Штатов и европейских стран, и не могут прямо сказать, что обстрелы идут со стороны Украины", — пояснил свою позицию Владимир Путин.
Напомним, что накануне МАГАТЭ опубликовало отчёт по итогам миссии на ЗАЭС. В документе говорится о необходимости установить вокруг станции "зону безопасности". Также агентство призывает прекратить обстрелы ЗАЭС и окрестностей из-за угрозы физической целостности объекта, нарушение которой может повлечь риск "ядерного инцидента".
LIFE / Павел Баранов