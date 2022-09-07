Обещавшие задавить Россию санкциями США и ЕС стали закупать больше российских металлов

Несмотря на все обещания и попытки лишить Россию значительной части доходов от экспорта, Евросоюз и США не только продолжают закупать у нашей страны алюминий и никель, но и даже увеличили объёмы закупок. Об этом со ссылкой на статистическую базу данных ООН UN Comtrade сообщает агентство Reuters.

Согласно имеющимся данным, в период с марта по июнь текущего года импорт никеля и алюминия из России вырос на 70%, а общая сумма закупленных за это время металлов составила почти два миллиарда долларов. Так, Евросоюз оставался крупнейшим импортёром российского алюминия. Пока в Еврокомиссии никак не комментируют эти данные, в Госдепартаменте уже не исключили, что введут санкции на металлы из РФ.