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7 сентября, 09:29

Обещавшие задавить Россию санкциями США и ЕС стали закупать больше российских металлов

Reuters: США и страны Евросоюза увеличили импорт алюминия и никеля из России

Несмотря на все обещания и попытки лишить Россию значительной части доходов от экспорта, Евросоюз и США не только продолжают закупать у нашей страны алюминий и никель, но и даже увеличили объёмы закупок. Об этом со ссылкой на статистическую базу данных ООН UN Comtrade сообщает агентство Reuters.

Согласно имеющимся данным, в период с марта по июнь текущего года импорт никеля и алюминия из России вырос на 70%, а общая сумма закупленных за это время металлов составила почти два миллиарда долларов. Так, Евросоюз оставался крупнейшим импортёром российского алюминия. Пока в Еврокомиссии никак не комментируют эти данные, в Госдепартаменте уже не исключили, что введут санкции на металлы из РФ.

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Ранее Лайф сообщал, что из-за антироссийских санкций и последующего за ними экономического кризиса в Евросоюзе начали закрываться крупнейшие промышленные предприятия. Одним из них оказался словацкий завод Slovalco — главный поставщик алюминия в Европе.

Обложка ©

Unsplash

Максим Плетнёв

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