Учёные нашли возможные подтверждения библейского потопа

Учёные из ПетрГУ (Петрозаводский государственный университет) обнаружили следы древних затопленных поселений авторов беломорских петроглифов на территории Карелии. По оценке руководителя экспедиции Александра Жульникова, они были затоплены около 6000 лет назад в результате масштабного подъёма уровня морской воды.

"Первобытные стоянки расположены на берегу реки Выг неподалёку от бывшего порога Золотец. Одна из открытых ПетрГУ древних стоянок оказалась перекрыта мощным слоем речных или морских наносов. Первобытные поселения со всех сторон окружают скопления древних наскальных изображений, которые датированы V–IV тыс. до н.э.", — приводит слова Жульникова пресс-служба университета.

Находки археологов в Беломорском районе Карелии. Фото © ПетрГУ

Исследователь напомнил, что ещё в 30-х годах советские археологи нашли поселение неподалёку от петроглифов, которое было занесено морским песком. Тогда они предположили, что было какое-то подтопление, но локальное. В найденных сейчас стоянках древних людей обнаружили керамическую посуду, занесённую морским песком. Это указывает на то, что хозяева оставили утварь, когда покидали затопляемые участки. Учёные пока не видят оснований с уверенностью утверждать, что это следы библейского потопа, однако вода прибывала стремительно. Процесс могли запустить и климатические изменения, говорит Жульников.

Находки археологов в Беломорском районе Карелии. Фото © ПетрГУ

Находки археологов в Беломорском районе Карелии. Фото © ПетрГУ

Дальнейшие исследования археологов будут направлены на установление масштаба наводнения. Эти сведения могут стать полезными не только археологам и историкам, но и климатологам. Для прогнозирования изменений погоды важна полная картина климатических сдвигов в далёком прошлом, а другие результаты раскопок помогут расширить миграционную карту древних людей на севере России, заключил руководитель экспедиции.