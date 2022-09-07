Чехия хочет снять вопрос о потолке цен на российский газ с рассмотрения в Совете ЕС

Председательствующая в ЕС Чехия против введения потолка стоимости газа из России, так как это не станет выходом из кризиса в энергетике, заявил глава Минпромторга страны Юзеф Сикела.

"Чехия хочет снять вопрос об ограничении цен на российский газ с рассмотрения в Совете ЕС, поскольку это политический инструмент, а не решение энергетического кризиса", — сказал он на заседании сенатского комитета по экономике.