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7 сентября, 09:25

Чехия хочет снять вопрос о потолке цен на российский газ с рассмотрения в Совете ЕС

Председательствующая в ЕС Чехия против введения потолка стоимости газа из России, так как это не станет выходом из кризиса в энергетике, заявил глава Минпромторга страны Юзеф Сикела.

"Чехия хочет снять вопрос об ограничении цен на российский газ с рассмотрения в Совете ЕС, поскольку это политический инструмент, а не решение энергетического кризиса", — сказал он на заседании сенатского комитета по экономике.

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Ранее СМИ узнали, что Еврокомиссия предложила два варианта потолка цен на российский газ. Рассматривается в том числе создание единого закупщика топлива и разделение Европы на особые зоны — красную и зелёную. Всё это происходит на фоне резкого подорожания топлива из-за введённых против России санкций.

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ТАСС / Picture-alliance / Dpa / Stefan Sauer

Татьяна Миссуми

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