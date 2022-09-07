Тяжело раненный при взрыве автомобиля комендант Бердянска будет жить, заверили врачи

Глава Администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о состоянии коменданта Бердянска Артёма Бардина, на которого было совершено покушение. Он заверил, что переживать не о чем, ситуация контролируется врачами.

"Парень, слава богу, живой. Состояние здоровья полностью под контролем, врачи внушают уверенность, что выживет, организм молодой. Пожелаем ему здоровья", — сказал Балицкий в эфире Первого канала.