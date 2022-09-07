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7 сентября, 09:36

Тяжело раненный при взрыве автомобиля комендант Бердянска будет жить, заверили врачи

Глава Запорожья Балицкий рассказал о состоянии раненого коменданта Бердянска

Глава Администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о состоянии коменданта Бердянска Артёма Бардина, на которого было совершено покушение. Он заверил, что переживать не о чем, ситуация контролируется врачами.

"Парень, слава богу, живой. Состояние здоровья полностью под контролем, врачи внушают уверенность, что выживет, организм молодой. Пожелаем ему здоровья", — сказал Балицкий в эфире Первого канала.

При этом глава Запорожья уточнил, что в настоящее время правоохранители продолжают поиски преступников, которые подорвали авто.

Выгорел дотла: Появились фотографии с места взрыва автомобиля бердянского коменданта

Выгорел дотла: Появились фотографии с места взрыва автомобиля бердянского коменданта

Напомним, что вчера в центре Бердянска днём взорвали автомобиль, принадлежащий коменданту города Артёму Бардину. Всё произошло у здания городской администрации, после случившегося также была перестрелка. Сообщалось, что комендант скончался в больнице, однако позже эту информацию опровергли власти Запорожья. Там также отметили, что подозревают в покушении украинских диверсантов.

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VK / Вооружённые Силы Новороссии (ВСН)

Николь Вербер

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