Тяжело раненный при взрыве автомобиля комендант Бердянска будет жить, заверили врачи
Глава Запорожья Балицкий рассказал о состоянии раненого коменданта Бердянска
Глава Администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о состоянии коменданта Бердянска Артёма Бардина, на которого было совершено покушение. Он заверил, что переживать не о чем, ситуация контролируется врачами.
"Парень, слава богу, живой. Состояние здоровья полностью под контролем, врачи внушают уверенность, что выживет, организм молодой. Пожелаем ему здоровья", — сказал Балицкий в эфире Первого канала.
При этом глава Запорожья уточнил, что в настоящее время правоохранители продолжают поиски преступников, которые подорвали авто.
Напомним, что вчера в центре Бердянска днём взорвали автомобиль, принадлежащий коменданту города Артёму Бардину. Всё произошло у здания городской администрации, после случившегося также была перестрелка. Сообщалось, что комендант скончался в больнице, однако позже эту информацию опровергли власти Запорожья. Там также отметили, что подозревают в покушении украинских диверсантов.