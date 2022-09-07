Путин выступил против ответа "плевком" на визовые ограничения против россиян

Россия не должна отвечать "плевком" на визовые ограничения против российских граждан. Такое мнение выразил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ). По словам российского лидера, такая стратегия точно не отвечает интересам нашей страны. И в этой части его мнение расходится с позицией Министерства иностранных дел РФ.

"Сергей Викторович Лавров на меня рассердится, наверное, потому что МИД всё время действует зеркально. "Нам плюнули — мы тоже должны ответить плевком" и так далее. "Нам визы закрыли — и мы тоже должны закрыть визы". Не нужно ничего делать, что не отвечает нашим интересам", — подчеркнул глава государства.