Путин выступил против ответа "плевком" на визовые ограничения против россиян
Россия не должна отвечать "плевком" на визовые ограничения против российских граждан. Такое мнение выразил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ). По словам российского лидера, такая стратегия точно не отвечает интересам нашей страны. И в этой части его мнение расходится с позицией Министерства иностранных дел РФ.
"Сергей Викторович Лавров на меня рассердится, наверное, потому что МИД всё время действует зеркально. "Нам плюнули — мы тоже должны ответить плевком" и так далее. "Нам визы закрыли — и мы тоже должны закрыть визы". Не нужно ничего делать, что не отвечает нашим интересам", — подчеркнул глава государства.
Ранее Литва, Латвия и Эстония пришли к единому соглашению по ограничению въезда для россиян. Исключения сделают только для водителей грузовиков, дипломатов и тех, кто пересекает границу по гуманитарным и семейным причинам. Такое же решение Еврокомиссия приняла и на общеевропейском уровне. Теперь цена шенгенских виз для граждан России после прекращения действия соглашения об упрощении режима перемещений между государствами вырастет с 35 до 80 евро.
LIFE / Павел Баранов