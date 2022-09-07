Украина потребовала от Венгрии исправить учебник для 8 классов с "искажёнными фактами"

Украина потребовала от Венгрии внести правки в учебник по географии для учеников восьмого класса, в котором, по мнению Киева, представлены искажённые и недостоверные факты, касающиеся Незалежной.

Так, например, Карпаты в книжке были названы "единственными высокими горами" на Украине, что вызвало негодование в украинских СМИ. Журналисты сочли это попыткой "лишить Украину суверенитета над крымскими горами". Также на страницах учебника можно найти изображение с флагом Украины, который с разных сторон делят Россия в обличии медведя и США в обличии мужчины с американской символикой. Под картинкой расположена надпись "Кому должна принадлежать Украина?".

"Вчера украинские дипломаты провели встречу в венгерском внешнеполитическом ведомстве, во время которой подчеркнули неприемлемость представления недостоверных и искажённых фактов об Украине. Требуем скорейшего исправления ложной информации в учебнике", — написал в соцсетях сотрудник МИД Украины Олег Николенко.