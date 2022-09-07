Украина потребовала от Венгрии исправить учебник для 8 классов с "искажёнными фактами"
МИД Украины потребовал от Венгрии исправить учебник по географии для 8 классов
Украина потребовала от Венгрии внести правки в учебник по географии для учеников восьмого класса, в котором, по мнению Киева, представлены искажённые и недостоверные факты, касающиеся Незалежной.
Так, например, Карпаты в книжке были названы "единственными высокими горами" на Украине, что вызвало негодование в украинских СМИ. Журналисты сочли это попыткой "лишить Украину суверенитета над крымскими горами". Также на страницах учебника можно найти изображение с флагом Украины, который с разных сторон делят Россия в обличии медведя и США в обличии мужчины с американской символикой. Под картинкой расположена надпись "Кому должна принадлежать Украина?".
"Вчера украинские дипломаты провели встречу в венгерском внешнеполитическом ведомстве, во время которой подчеркнули неприемлемость представления недостоверных и искажённых фактов об Украине. Требуем скорейшего исправления ложной информации в учебнике", — написал в соцсетях сотрудник МИД Украины Олег Николенко.
Ранее Лайф писал, что в школьные учебники по истории на Украине внесли понятия "рашизм" и "Русский мир". Там пояснили, что целью такой редактуры является "уяснение сквозных линий из прошлого, которые позволяют объяснить современные события".
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