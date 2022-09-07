Путин не стал судить о справедливости приговора Ивану Сафронову
Российская контрразведка несколько лет следила за экс-советником главы "Роскосмоса" Иваном Сафроновым, доказательства его вины по делу о госизмене были собраны и представлены в суде. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Российский лидер отметил, что не знает всех деталей этого дела, однако некоторой информацией всё-таки поделился.
Путин прокомментировал приговор Ивану Сафронову. Видео © LIFE
"Знаю, что он не только был журналистом, но и советником главы "Роскосмоса" и зарабатывал не только журналистской деятельностью, а тем, что собирал соответствующие материалы и передавал в распоряжение одной из западных разведок. Контрразведка работала за ним в течение нескольких лет, сидела на каналах связи с теми, кто платил ему за эту закрытую секретную информацию, и всё отфиксировала", — отметил Путин.
Президент подчеркнул, что не берётся судить о том, насколько суровое наказание для Сафронова избрал Мосгорсуд.
"Есть генпрокурор, и если он посчитает, что наказание избыточное, то может его опротестовать", — резюмировал российский лидер.
Напомним, что бывшего советника главы "Роскосмоса", журналиста Ивана Сафронова приговорили к 22 годам колонии по делу о госизмене. Такое решение вынес Мосгорсуд. Приговор стал самым суровым в практике российских судов по этой статье за последние несколько лет.
LIFE / Павел Баранов