Путин не стал судить о справедливости приговора Ивану Сафронову

Российская контрразведка несколько лет следила за экс-советником главы "Роскосмоса" Иваном Сафроновым, доказательства его вины по делу о госизмене были собраны и представлены в суде. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Российский лидер отметил, что не знает всех деталей этого дела, однако некоторой информацией всё-таки поделился.

Путин прокомментировал приговор Ивану Сафронову. Видео © LIFE

"Знаю, что он не только был журналистом, но и советником главы "Роскосмоса" и зарабатывал не только журналистской деятельностью, а тем, что собирал соответствующие материалы и передавал в распоряжение одной из западных разведок. Контрразведка работала за ним в течение нескольких лет, сидела на каналах связи с теми, кто платил ему за эту закрытую секретную информацию, и всё отфиксировала", — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что не берётся судить о том, насколько суровое наказание для Сафронова избрал Мосгорсуд.

"Есть генпрокурор, и если он посчитает, что наказание избыточное, то может его опротестовать", — резюмировал российский лидер.