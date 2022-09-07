"Локомотив" может подписать контракт с бразильским футболистом

Московский "Локомотив" может в ближайшее время приобрести бразильского футболиста Педриньо, который выступает за клуб "Америка Минейро". Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

Как отмечает издание, у возможного перехода есть серьёзная перспектива. По данным журналиста Ивана Карпова, железнодорожники заплатят за переход 3,5 миллиона евро. Права на игрока принадлежат клубу "Ред Булл Брагантино", за который когда-то выступал Клаудиньо из "Зенита".