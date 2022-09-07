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7 сентября, 10:05

"Локомотив" может подписать контракт с бразильским футболистом

Московский "Локомотив" может в ближайшее время приобрести бразильского футболиста Педриньо, который выступает за клуб "Америка Минейро". Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

Как отмечает издание, у возможного перехода есть серьёзная перспектива. По данным журналиста Ивана Карпова, железнодорожники заплатят за переход 3,5 миллиона евро. Права на игрока принадлежат клубу "Ред Булл Брагантино", за который когда-то выступал Клаудиньо из "Зенита".

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В нынешнем сезоне Педриньо провёл 34 матча во всех турнирах, в которых забил восемь голов.

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twitter.com / lucas_salema

Шамиль Гаджиев

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