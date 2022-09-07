ВЦИОМ: Около 70% россиян поддержали идею поднимать флаг и петь гимн в школах

Около 70% россиян поддержали инициативу поднимать в школах флаг РФ и исполнять гимн на еженедельной торжественной линейке. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Данные новации патриотического воспитания находят поддержку у россиян. Поддерживают предложение... 69%, среди родителей эта доля выше — 72%. Не поддерживают данную инициативу 13% россиян, примерно столько же относятся к ней безразлично (15%)", — говорится в сообщении.

О решении еженедельно исполнять гимн России знали 70% россиян, ещё 68% респондентов осведомлены о том, что с 1 сентября в школах будет также проходить церемония поднятия триколора. Поддержавшие идею считают, что это положительно скажется на воспитании патриотизма (43%) и на сохранении исторической памяти (17%).

Ещё 14% это предложение понравилось, "потому что так было всегда" и "так должно быть" (14%). Большинство противников инициативы (87%) не смогли назвать причину непринятия нововведения, а 3% считают, что это "бесполезная трата времени".