Путин отреагировал на скандальное высказывание Борреля словами "Бог ему судья"

Президент Владимир Путин не стал давать оценку высказыванию главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о "фашистской России". Речь об этом зашла на пленарной дискуссии Восточного экономического форума. Российский лидер лишь заметил, что европейский политик — большой мастер по части "мести языком".

"Он просто мёл языком, он большой специалист по этой части. Бог с ним, Бог ему судья, пускай он излагает, что хочет", — сказал Путин.