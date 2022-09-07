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7 сентября, 10:12

Путин отреагировал на скандальное высказывание Борреля словами "Бог ему судья"

Президент Владимир Путин не стал давать оценку высказыванию главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о "фашистской России". Речь об этом зашла на пленарной дискуссии Восточного экономического форума. Российский лидер лишь заметил, что европейский политик — большой мастер по части "мести языком".

"Он просто мёл языком, он большой специалист по этой части. Бог с ним, Бог ему судья, пускай он излагает, что хочет", сказал Путин.

"Позорище и дно": Захарова назвала омерзительными слова Борреля о "фашистской России"

"Позорище и дно": Захарова назвала омерзительными слова Борреля о "фашистской России"

Напомним, что скандальное заявление Борреля прозвучало 5 сентября на межпарламентской конференции в Праге. Политик, выступая на испанском языке, заметил, что у союзников пока нет плана "победы фашистской России и её фашистского режима". Позднее представитель ЕС Петер Стано назвал такое сравнение ошибкой перевода. МИД РФ уже запросил стенограмму слов Борреля о "фашистской России" и пообещал сделать выводы. А в Кремле заявили, что после этих слов Боррель обнулил себя как дипломат.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев

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