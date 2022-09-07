Российские военные уничтожили в ДНР цеха по производству снарядов для РСЗО "Ольха"

Российские военные нанесли удар по цехам, в которых производились реактивные снаряды к украинским системам залпового огня "Ольха". Объекты, располагавшиеся в районе Константиновки в ДНР, были уничтожены, заявили в Министерстве обороны РФ.

"В районе населённого пункта Константиновка в Донецкой Народной Республике уничтожены цеха по производству реактивных снарядов к украинским системам залпового огня "Ольха", — сообщил представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, несколько складов ракетно-артиллерийского вооружения и припасов к нему были уничтожены в Харьковской, Запорожской областях и в ДНР. А в Днепропетровской области Украины, по данным Минобороны РФ, российские военные уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства.