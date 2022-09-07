Разведчики из ЛНР показали видео обнаружения скрытых позиций ВСУ под Соледаром

Тщательно замаскированные позиции Вооружённых сил Украины были обнаружены разведчиками Народной милиции ЛНР под Соледаром в ДНР. Об этом сообщает РИА "Новости".

Разведчики из ЛНР обнаружили скрытые позиции ВСУ под Соледаром. Видео © Telegram / РИА "Новости"

Блиндажи и траншеи украинских военных было невозможно рассмотреть с воздуха, поэтому бойцы НМ обнаружили их, только когда вышли на предполагаемые рубежи противника, преодолев при этом минные заграждения.

По данным агентства, в ходе непродолжительного боя разведчикам удалось подавить огневую точку украинских войск. При этом никто из них не пострадал, хотя один из разведчиков всё же "поймал" пулю в бронежилет, но тот выдержал, в результате боец не получил ранения.