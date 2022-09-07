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7 сентября, 06:57

Разведчики из ЛНР показали видео обнаружения скрытых позиций ВСУ под Соледаром

Тщательно замаскированные позиции Вооружённых сил Украины были обнаружены разведчиками Народной милиции ЛНР под Соледаром в ДНР. Об этом сообщает РИА "Новости".

Разведчики из ЛНР обнаружили скрытые позиции ВСУ под Соледаром. Видео © Telegram / РИА "Новости"

Блиндажи и траншеи украинских военных было невозможно рассмотреть с воздуха, поэтому бойцы НМ обнаружили их, только когда вышли на предполагаемые рубежи противника, преодолев при этом минные заграждения.

По данным агентства, в ходе непродолжительного боя разведчикам удалось подавить огневую точку украинских войск. При этом никто из них не пострадал, хотя один из разведчиков всё же "поймал" пулю в бронежилет, но тот выдержал, в результате боец не получил ранения.

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Ранее сообщалось, что за прошлые сутки Вооружённые силы Украины потеряли более 210 военных на Николаево-Криворожском направлении. Там же были уничтожены пункты дислокации трёх бригад ВСУ: речь идёт о 61-й пехотной бригаде, 35-й бригаде морской пехоты и 17-й танковой бригаде ВСУ, чьи позиции располагались в населённых пунктах Висунск, Явкино, Березнеговатое и Червонополье.

Обложка ©

Telegram / РИА "Новости"

Максим Плетнёв

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