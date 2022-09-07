Путин заявил, что качество жизни европейцев бросили "в топку санкционной печи"
Качество жизни граждан в странах Евросоюза стремительно ухудшается из-за желания США сохранить свою диктатуру. Такое мнение в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) выразил президент России Владимир Путин.
"Качество жизни европейцев бросается в топку санкционной печи", — сказал российский лидер.
Ранее в ходе того же выступления Путин отметил, что западные санкции в отношении России поставили под угрозу экономику всего мира. Кроме того, он заявил об утрате доверия к доллару, евро и фунту стерлингов.
LIFE / Павел Баранов