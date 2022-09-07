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Регион
Опубликовано 7 сентября 2022, 06:44

Путин заявил, что качество жизни европейцев бросили "в топку санкционной печи"

Качество жизни граждан в странах Евросоюза стремительно ухудшается из-за желания США сохранить свою диктатуру. Такое мнение в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) выразил президент России Владимир Путин.

"Качество жизни европейцев бросается в топку санкционной печи", — сказал российский лидер.

Путин заявил, что безработица в России находится на историческом минимуме
Путин заявил, что безработица в России находится на историческом минимуме

Ранее в ходе того же выступления Путин отметил, что западные санкции в отношении России поставили под угрозу экономику всего мира. Кроме того, он заявил об утрате доверия к доллару, евро и фунту стерлингов.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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