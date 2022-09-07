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Регион
Опубликовано 7 сентября 2022, 06:38

Путин предложил задуматься об ограничении вывоза зерна с Украины

Обложка © LIFE / Павел Баранов

Обложка © LIFE / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин предложил подумать об ограничении вывоза зерна из украинских портов. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Может, стоит задуматься о том, чтобы ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по этому маршруту?" сказал Путин, добавив, что обсудит этот вопрос с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

По словам главы государства, почти всё зерно, вывозимое с Украины, попадает не в развивающиеся и бедные страны, а в Евросоюз. Как подчеркнул Путин, по всемирным программам помощи таким странам было загружено всего два корабля из 87, то есть всего 3% от общего объёма вывезенного продовольствия.

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Как писал Лайф, соглашение о создании зернового коридора для вывоза по Чёрному морю сельхозпродукции с Украины было подписано в Стамбуле 22 июля. А уже 1 августа Минобороны Турции официально подтвердило выход первого сухогруза с зерном из порта Одессы, это было судно Razoni. Россия согласилась на вывоз продовольствия с Украины при условии, что будут сняты ограничения на экспорт подобной продукции, а также удобрений из РФ.

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Александр Юнашев
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