Путин предложил задуматься об ограничении вывоза зерна с Украины

Президент России Владимир Путин предложил подумать об ограничении вывоза зерна из украинских портов. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Может, стоит задуматься о том, чтобы ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по этому маршруту?" — сказал Путин, добавив, что обсудит этот вопрос с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

По словам главы государства, почти всё зерно, вывозимое с Украины, попадает не в развивающиеся и бедные страны, а в Евросоюз. Как подчеркнул Путин, по всемирным программам помощи таким странам было загружено всего два корабля из 87, то есть всего 3% от общего объёма вывезенного продовольствия.