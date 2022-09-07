Президент России Владимир Путин заявил об утрате доверия к доллару, евро и фунту стерлингов. Глава государства отметил, что РФ шаг за шагом уходит от использования таких ненадёжных валют.

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума. Видео © LIFE

"В попытке противостоять ходу истории страны Запада подорвали ключевые опоры мировой экономической системы, которая выстраивалась на протяжении столетий. На наших глазах утрачено доверие к доллару, евро и фунту стерлингов как к валютам, в которых можно проводить расчёты, хранить резервы, номинировать активы. И мы шаг за шагом уходим от использования таких ненадёжных, скомпрометировавших себя валют", — заявил Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Глава государства отметил, что даже американские союзники и партнёры постепенно снижают накопления и объёмы расчётов в долларах.