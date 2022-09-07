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7 сентября, 06:30

Путин заявил об утрате доверия к доллару

Президент России Владимир Путин заявил об утрате доверия к доллару, евро и фунту стерлингов. Глава государства отметил, что РФ шаг за шагом уходит от использования таких ненадёжных валют.

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума. Видео © LIFE

"В попытке противостоять ходу истории страны Запада подорвали ключевые опоры мировой экономической системы, которая выстраивалась на протяжении столетий. На наших глазах утрачено доверие к доллару, евро и фунту стерлингов как к валютам, в которых можно проводить расчёты, хранить резервы, номинировать активы. И мы шаг за шагом уходим от использования таких ненадёжных, скомпрометировавших себя валют", — заявил Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Глава государства отметил, что даже американские союзники и партнёры постепенно снижают накопления и объёмы расчётов в долларах.

ЦБ разъяснил суть указа Путина об операциях банков с "токсичной" валютой

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Ранее Лайф рассказывал, что делать с валютными счетами. Как отмечал кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой "Финансы и учёт" Тульского филиала Финуниверситета Рим Нурмухаметов, российским банкам запрещено приобретать наличную валюту стран Запада, в частности доллар и евро, из-за антироссийских санкций.

Обложка ©

LIFE

Николь Вербер

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