Путин заявил об утрате доверия к доллару
Президент России Владимир Путин заявил об утрате доверия к доллару, евро и фунту стерлингов. Глава государства отметил, что РФ шаг за шагом уходит от использования таких ненадёжных валют.
Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума. Видео © LIFE
"В попытке противостоять ходу истории страны Запада подорвали ключевые опоры мировой экономической системы, которая выстраивалась на протяжении столетий. На наших глазах утрачено доверие к доллару, евро и фунту стерлингов как к валютам, в которых можно проводить расчёты, хранить резервы, номинировать активы. И мы шаг за шагом уходим от использования таких ненадёжных, скомпрометировавших себя валют", — заявил Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Глава государства отметил, что даже американские союзники и партнёры постепенно снижают накопления и объёмы расчётов в долларах.
Ранее Лайф рассказывал, что делать с валютными счетами. Как отмечал кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой "Финансы и учёт" Тульского филиала Финуниверситета Рим Нурмухаметов, российским банкам запрещено приобретать наличную валюту стран Запада, в частности доллар и евро, из-за антироссийских санкций.
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