Британцы оказались удивлены, узнав о российских доходах от экспорта энергоносителей, которые за время проведения специальной военной "Операции Z", по данным Daily Mail, составили 158 миллиардов евро. Читатели британского издания заявили, что их явно обманывают, ведь западные санкции работают совсем не так, как предполагалось.

"Напомните мне ещё раз, как эти санкции должны работать, потому что единственные люди, которых обманывают, похоже, это мы (европейцы. — Прим. Лайфа)", — заявил комментатор с ником keith.

Doomanglloom его поддержал, отметив, что антироссийские санкции не просто не эффективны. По его словам, ограничения разрушают именно европейскую экономику.

"Я не готов к рецессии из-за Украины и клоуна [президента Украины Владимира] Зеленского", — добавил AP Netherlands.

CantBargainWithMaths констатировал, что Запад начал эту экономическую войну с Россией, чтобы разорить её народ, однако по итогам проиграл сам. При этом Pavlo Skoropadsky заявил, что пути назад нет.

"Это значит, что мы теперь будем нищать и страдать", — подчеркнул комментатор.