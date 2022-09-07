Путин: Санкционная лихорадка Запада представляет угрозу для всего мира

Западные санкции в отношении России поставили под угрозу экономику всего мира. Об этом в ходе пленарного заседания в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил президент России Владимир Путин.

"На смену эпидемии пришли иные вызовы, тоже глобального характера, несущие угрозу для всего мира. Имею в виду санкционную лихорадку Запада, его агрессивные попытки навязать другим странам модель поведения, лишить их суверенитета и подчинить своей воле", — заявил президент.