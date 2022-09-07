Путин: Санкционная лихорадка Запада представляет угрозу для всего мира
Западные санкции в отношении России поставили под угрозу экономику всего мира. Об этом в ходе пленарного заседания в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил президент России Владимир Путин.
"На смену эпидемии пришли иные вызовы, тоже глобального характера, несущие угрозу для всего мира. Имею в виду санкционную лихорадку Запада, его агрессивные попытки навязать другим странам модель поведения, лишить их суверенитета и подчинить своей воле", — заявил президент.
Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что санкции в отношении России дестабилизировали всю мировую экономику и спровоцировали хаос.
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