ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 сентября 2022, 06:35

Путин заявил, что безработица в России находится на историческом минимуме

Уровень безработицы в России составляет менее 4%, что является историческим минимумом. Об этом в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил президент Владимир Путин.

"Уровень безработицы находится на историческом минимуме — меньше 4%", — констатировал глава государства.

Профсоюзы предложили страховать россиян от безработицы за счёт НДФЛ
Профсоюзы предложили страховать россиян от безработицы за счёт НДФЛ

Ранее в ходе того же выступления Путин отметил, что западные санкции в отношении России поставили под угрозу экономику всего мира. Кроме того, он заявил об утрате доверия к доллару, евро и фунту стерлингов.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • Экономика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar