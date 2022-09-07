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7 сентября, 06:35

Путин заявил, что безработица в России находится на историческом минимуме

Уровень безработицы в России составляет менее 4%, что является историческим минимумом. Об этом в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил президент Владимир Путин.

"Уровень безработицы находится на историческом минимуме — меньше 4%", — констатировал глава государства.

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Ранее в ходе того же выступления Путин отметил, что Западные санкции в отношении России поставили под угрозу экономику всего мира. Кроме того, он заявил об утрате доверия к доллару, евро и фунту стерлингов.

Александр Юнашев

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