Путин заявил, что безработица в России находится на историческом минимуме
Уровень безработицы в России составляет менее 4%, что является историческим минимумом. Об этом в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил президент Владимир Путин.
"Уровень безработицы находится на историческом минимуме — меньше 4%", — констатировал глава государства.
Ранее в ходе того же выступления Путин отметил, что западные санкции в отношении России поставили под угрозу экономику всего мира. Кроме того, он заявил об утрате доверия к доллару, евро и фунту стерлингов.