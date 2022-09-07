Путин: Инфляция в России может составить около 12% по итогам 2022 года

Президент РФ Владимир Путин спрогнозировал снижение инфляции в России. По словам главы государства, по итогам года её уровень может быть около 12%.

Российский лидер отметил, что недальновидными действиями западных властей подстёгнута и глобальная инфляция, которая уже обновила многолетние рекорды в развитых экономиках. Так, например, по итогам июля инфляция в США составила 8,5%.

"У нас она сейчас где-то 14% с небольшим — я ещё об этом поговорю, но тенденция — в отличие от западных экономик — на снижение. Там — на подъём, у нас — на снижение. Думаю, что по результатам года у нас будет где-то 12%", — сказал Путин в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).