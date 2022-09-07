Путин: Россия всегда будет защищать свои национальные интересы
Москва всегда будет проводить политику самостоятельно и ценит такую же самостоятельность у своих партнёров из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
"Россия — суверенное государство, мы всегда будем защищать свои национальные интересы, проводя самостоятельную политику, и ценим эти же качества в партнёрах, которые на протяжении многих лет демонстрируют надёжность и ответственность в ходе торгового, инвестиционного и другого сотрудничества", — сказал российский лидер.
Ранее в ходе того же выступления Путин отметил, что западные санкции в отношении России поставили под угрозу экономику всего мира. Кроме того, он заявил об утрате доверия к доллару, евро и фунту стерлингов.
LIFE / Павел Баранов