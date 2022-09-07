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Регион
Опубликовано 7 сентября 2022, 06:54

Путин: Россия всегда будет защищать свои национальные интересы

Москва всегда будет проводить политику самостоятельно и ценит такую же самостоятельность у своих партнёров из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Россия — суверенное государство, мы всегда будем защищать свои национальные интересы, проводя самостоятельную политику, и ценим эти же качества в партнёрах, которые на протяжении многих лет демонстрируют надёжность и ответственность в ходе торгового, инвестиционного и другого сотрудничества", — сказал российский лидер.

Путин заявил, что качество жизни европейцев бросили "в топку санкционной печи"
Путин заявил, что качество жизни европейцев бросили "в топку санкционной печи"

Ранее в ходе того же выступления Путин отметил, что западные санкции в отношении России поставили под угрозу экономику всего мира. Кроме того, он заявил об утрате доверия к доллару, евро и фунту стерлингов.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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