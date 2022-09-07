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Регион
Опубликовано 7 сентября 2022, 07:20
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Путин: Россия ничего не потеряла из-за спецоперации на Украине, но укрепила суверенитет

Россия ничего не потеряла и не потеряет в результате проведения специальной военной операции на Украине. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Путин: Россия ничего не потеряла из-за спецоперации на Украине, но укрепила суверенитет. Видео © LIFE

"Я думаю, что ничего мы не потеряли и ничего не потеряем. С точки зрения приобретения могу сказать, что главное приобретение — укрепление нашего суверенитета, и это неизбежный результат того, что сейчас происходит", — рассуждает российский лидер.

По словам Путина, для страны это пойдёт только на пользу, потому что всё "ненужное, вредное и то, что мешает нам идти вперёд, будет отторгнуто".

"Мы ничего не начинали с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить. Начали военные действия в 2014 году после государственного переворота на Украине те, кто не хотел нормального мирного развития и стремился к подавлению своего собственного народа", — резюмировал президент.

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Ранее в ходе выступления на площадке ВЭФ Путин заявил, что Москва всегда будет проводить политику самостоятельно и ценит такую же самостоятельность у своих партнёров из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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