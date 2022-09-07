Президент России Владимир Путин поручил продлить программу дальневосточной ипотеки до 2030 года. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания, которое проходит на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

"Напомню, что программа рассчитана до 2024 года, но, учитывая [её] востребованность и эффективность, предлагаю продлить её как минимум до 2030 года, надеюсь, что дальневосточники это точно оценят", — сказал Путин, выступая на заседании.