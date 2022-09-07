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7 сентября, 07:17

Владимир Путин поручил продлить программу дальневосточной ипотеки до 2030 года

Президент России Владимир Путин поручил продлить программу дальневосточной ипотеки до 2030 года. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания, которое проходит на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

"Напомню, что программа рассчитана до 2024 года, но, учитывая [её] востребованность и эффективность, предлагаю продлить её как минимум до 2030 года, надеюсь, что дальневосточники это точно оценят", — сказал Путин, выступая на заседании.

Путин заявил, что безработица в России находится на историческом минимуме

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Также в рамках ВЭФ Владимир Путин спрогнозировал инфляцию в России к концу года на уровне 12%. По его словам, действия Запада оказали влияние и на глобальную инфляцию, которая уже обновила многолетние рекорды в развитых экономиках.

Обложка ©

Unsplash

Максим Плетнёв

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