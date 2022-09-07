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Опубликовано 7 сентября 2022, 07:12

Путин анонсировал системное перевооружение гражданской авиации России

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) рассказал о планах по перевооружению российской гражданской авиации.

"В целом российскую отрасль авиаперевозок ожидает системное перевооружение. Наши авиакомпании, включая "Аэрофлот", сформировали крупнейший в современной истории пакет заказов — примерно на 500 магистральных самолётов отечественного производства", — заявил глава государства.

Глава "Аэрофлота" рассказал Путину о планах законтрактовать 323 импортозамещённых самолёта
Глава "Аэрофлота" рассказал Путину о планах законтрактовать 323 импортозамещённых самолёта

Ранее Лайф писал, что "Аэрофлот" и Объединённая авиастроительная корпорация подписали соглашение о намерениях на поставку 339 самолётов до 2030 года. Церемония подписания прошла на Восточном экономическом форуме. В частности, это соглашение подразумевает поставку 210 самолётов МС-21, 89 лайнеров SSJ New и 40 бортов Ту-214.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Александр Юнашев
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