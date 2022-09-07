В России не видят предпосылок для создания военного альянса с Китаем

Посол РФ в КНР Андрей Денисов заверил в отсутствии предпосылок для создания военного альянса России и Китая. Об этом он заявил в интервью российским журналистам.

"Наши руководители не раз подчёркивали, что к какому-то военному союзу мы не стремимся, союзнические отношения налагают определённые обязательства, мы и наши китайские партнёры эти обязательства не хотели бы на себя брать, потому что наше взаимопонимание — это именно взаимопонимание", — приводит его слова РИА "Новости".

Посол отметил, что западные страны своими действиями буквально пытаются "затолкнуть Россию и Китай в объятия друг друга". В то же время европейские наблюдатели выражают некоторое опасение по поводу формирования военного союза.

"Читаешь такое и приходишь в недоумение: не вы ли, любезные, своими ухищрениями просто толкаете в спину Китай и Россию", — подчеркнул дипломат.

При этом Денисов отметил, что российская и китайская позиции достаточно близки, так как государства одинаково смотрят на происходящее, прежде всего — на политику западных партнёров. В этом, по его словам, и заключается причина солидарного голосования в ООН.

"В ряде областей, как говорят руководители как китайские, так и наши, по ряду направлений мы ушли вверх, что называется, к отношениям, которые, может быть, даже выше, чем союзнические, <...> и этого нам вполне достаточно на данном этапе. Я не вижу каких-то предпосылок к формализации, скажем так, и принятия на себя каких-то [военных] союзнических обязательств", — подчеркнул дипломат.