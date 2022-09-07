Путин: Россия защитила отрасль добычи сырья от недружественных действий

Россия смогла защитить отрасль добычи сырья от недружественных действий, теперь освоением ресурсов страны вправе заниматься исключительно компании в российской юрисдикции. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Добываемое сырьё будем прежде всего использовать для глубокого производства внутри страны, для укрепления суверенитета нашей страны, для повышения доходов граждан и развития регионов. Мы уже защитили сферу добычи сырья от недружественных действий. Теперь только компании в российской юрисдикции имеют право осваивать наши ресурсы", — подчеркнул он.

При этом, добавил глава государства, сейчас Москва делает ставку "на рачительное, по-хозяйски умное освоение природных богатств России".