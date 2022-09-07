НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 сентября, 07:11

Путин: Россия защитила отрасль добычи сырья от недружественных действий

<p>Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Обложка © LIFE / Павел Баранов

Россия смогла защитить отрасль добычи сырья от недружественных действий, теперь освоением ресурсов страны вправе заниматься исключительно компании в российской юрисдикции. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Добываемое сырьё будем прежде всего использовать для глубокого производства внутри страны, для укрепления суверенитета нашей страны, для повышения доходов граждан и развития регионов. Мы уже защитили сферу добычи сырья от недружественных действий. Теперь только компании в российской юрисдикции имеют право осваивать наши ресурсы", — подчеркнул он.

При этом, добавил глава государства, сейчас Москва делает ставку "на рачительное, по-хозяйски умное освоение природных богатств России".

Путин: Инфляция в России может составить около 12% по итогам 2022 года

Путин: Инфляция в России может составить около 12% по итогам 2022 года

Также Путин на форуме сообщил, что Россия всегда будет проводить политику самостоятельно и ценит такую же самостоятельность у своих партнёров из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров