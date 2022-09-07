Путин усомнился в справедливости присуждения Нобелевской премии Обаме

Нобелевский комитет значительно обесценил значимость мировых премий, присваивая их таким людям, как бывший президент США Барак Обама. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы очень рады тому, что наш гражданин получил Нобелевскую премию мира (главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов. — Прим. Лайфа). Но, на мой взгляд, Нобелевский комитет в значительной степени дезавуировал значимость, обесценил значимость Нобелевских премий в этой гуманитарной области", — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что, несмотря на все разногласия с американскими партнёрами, он хорошо относится ко всем коллегам, и напомнил о прежних деловых отношениях с Обамой. Тем не менее Путин поинтересовался, за какие именно заслуги экс-глава Белого дома стал нобелевским лауреатом.

"Я никогда об этом не говорил, но вы меня просто вынуждаете сказать. Он чего такого сделал в области мира, защиты мира? Имею в виду боевые действия в некоторых регионах мира, которые проводились, когда он был президентом", — отметил Путин.