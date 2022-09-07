Путин усомнился в справедливости присуждения Нобелевской премии Обаме
Путин: Нобелевская премия обесценилась после вручения её Обаме
Нобелевский комитет значительно обесценил значимость мировых премий, присваивая их таким людям, как бывший президент США Барак Обама. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Мы очень рады тому, что наш гражданин получил Нобелевскую премию мира (главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов. — Прим. Лайфа). Но, на мой взгляд, Нобелевский комитет в значительной степени дезавуировал значимость, обесценил значимость Нобелевских премий в этой гуманитарной области", — сказал Путин.
Президент подчеркнул, что, несмотря на все разногласия с американскими партнёрами, он хорошо относится ко всем коллегам, и напомнил о прежних деловых отношениях с Обамой. Тем не менее Путин поинтересовался, за какие именно заслуги экс-глава Белого дома стал нобелевским лауреатом.
"Я никогда об этом не говорил, но вы меня просто вынуждаете сказать. Он чего такого сделал в области мира, защиты мира? Имею в виду боевые действия в некоторых регионах мира, которые проводились, когда он был президентом", — отметил Путин.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал решение Муратова продать нобелевскую медаль ради помощи беженцам. Он также подчеркнул, что сейчас очень многие люди в "едином народном порыве" помогают беженцам с Украины.