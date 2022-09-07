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Регион
Опубликовано 7 сентября 2022, 10:26

Путин поприветствовал желание многих зарубежных компаний работать в России

Президент России Владимир Путин поприветствовал желание многих зарубежных компаний работать в России. Об этом он заявил в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам главы государства, страна заинтересована в приезде молодых людей и бизнеса из-за рубежа. Одни будут учиться, а другие — работать, несмотря на все введённые ограничения, считает президент.

"Очень много бизнесменов, которые любят Россию, доверяют ей и хотят здесь работать, — welcome, пожалуйста, пускай приезжают и работают, что ограничивать-то их, так?" — отметил Путин.

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Также президент России Владимир Путин рассказал, как относится к переезду российского бизнеса в Армению и другие страны ЕАЭС. Глава государства отметил, что приветствуется всё, что идёт на пользу, тем более если уезжающим там удобнее работать.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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