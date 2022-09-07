Путин поприветствовал желание многих зарубежных компаний работать в России
Президент России Владимир Путин поприветствовал желание многих зарубежных компаний работать в России. Об этом он заявил в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
По словам главы государства, страна заинтересована в приезде молодых людей и бизнеса из-за рубежа. Одни будут учиться, а другие — работать, несмотря на все введённые ограничения, считает президент.
"Очень много бизнесменов, которые любят Россию, доверяют ей и хотят здесь работать, — welcome, пожалуйста, пускай приезжают и работают, что ограничивать-то их, так?" — отметил Путин.
Также президент России Владимир Путин рассказал, как относится к переезду российского бизнеса в Армению и другие страны ЕАЭС. Глава государства отметил, что приветствуется всё, что идёт на пользу, тем более если уезжающим там удобнее работать.
LIFE / Павел Баранов