Президент России Владимир Путин поприветствовал желание многих зарубежных компаний работать в России. Об этом он заявил в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам главы государства, страна заинтересована в приезде молодых людей и бизнеса из-за рубежа. Одни будут учиться, а другие — работать, несмотря на все введённые ограничения, считает президент.

"Очень много бизнесменов, которые любят Россию, доверяют ей и хотят здесь работать, — welcome, пожалуйста, пускай приезжают и работают, что ограничивать-то их, так?" — отметил Путин.