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7 сентября, 10:26

Минобороны РФ сообщило об освобождении села Кодема в ДНР

Российские военные освободили от украинских военных подразделений село Кодема в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате успешных наступательных действий в ДНР подразделениями Российских вооружённых сил полностью освобождён от националистов населённый пункт Кодема", уточнил офицер.

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Накануне в Минобороны рассказали о бегстве украинских военных в районе посёлка Зайцево в ДНР. Личный состав подразделений 53-й механизированной бригады ВСУ отказался выполнять боевые задачи и группами покинул позиции, уточнили в ведомстве.

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ТАСС / Владимир Гердо

Татьяна Миссуми

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