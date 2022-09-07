Минобороны РФ сообщило об освобождении села Кодема в ДНР
Российские военные освободили от украинских военных подразделений село Кодема в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В результате успешных наступательных действий в ДНР подразделениями Российских вооружённых сил полностью освобождён от националистов населённый пункт Кодема", — уточнил офицер.
Накануне в Минобороны рассказали о бегстве украинских военных в районе посёлка Зайцево в ДНР. Личный состав подразделений 53-й механизированной бригады ВСУ отказался выполнять боевые задачи и группами покинул позиции, уточнили в ведомстве.
ТАСС / Владимир Гердо