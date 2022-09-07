ВСУ прекратили атаки на Николаево-Криворожском направлении
МО РФ: ВСУ не наступают на Николаево-Криворожском направлении из-за больших потерь
Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ не предпринимали новые попытки наступления на Николаево-Криворожском направлении, поскольку ранее понесли большие потери в боевой технике и живой силе.
"В течение суток на Николаево-Криворожском направлении из-за больших понесённых потерь в живой силе и технике украинскими войсками наступательных действий не проводилось", — сказал он в ходе брифинга.
Конашенков также добавил, что российские ВКС, ракетные войска и артиллерия продолжали наносить высокоточные удары по подразделениям и резервам украинских бойцов в этом направлении.
Ранее сообщалось, что за прошлые сутки Вооружённые силы Украины потеряли более 210 военных на Николаево-Криворожском направлении. Там же были уничтожены пункты дислокации трёх бригад ВСУ: речь идёт о 61-й пехотной бригаде, 35-й бригаде морской пехоты и 17-й танковой бригаде ВСУ, чьи позиции располагались в населённых пунктах Висунск, Явкино, Березнеговатое и Червонополье.
ТАСС / АР / Evgeniy Maloletka