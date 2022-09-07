Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ не предпринимали новые попытки наступления на Николаево-Криворожском направлении, поскольку ранее понесли большие потери в боевой технике и живой силе.

"В течение суток на Николаево-Криворожском направлении из-за больших понесённых потерь в живой силе и технике украинскими войсками наступательных действий не проводилось", — сказал он в ходе брифинга.

Конашенков также добавил, что российские ВКС, ракетные войска и артиллерия продолжали наносить высокоточные удары по подразделениям и резервам украинских бойцов в этом направлении.