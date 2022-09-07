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7 сентября, 10:32

В Минобороны рассказали о бегстве украинских военных под Николаевом и Херсоном

МО РФ: Бойцы 57-й бригады ВСУ под Николаевом и Херсоном дезертировали из-за больших потерь

Военнослужащие 57-й мотопехотной бригады ВСУ под Херсоном и Николаевом решили покинуть позиции из-за больших потерь. Об этом сообщил в ходе брифинга в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В связи с большими потерями личный состав 57-й мотопехотной бригады в районах населённых пунктов Белая Криница Херсонской области и Великое Артаково Николаевской области отказался от выполнения боевых задач и самовольно покинул позиции", — сказал генерал-лейтенант.

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Днём ранее в российском военном ведомстве сообщили о бегстве бойцов 53-й механизированной бригады ВСУ в районе Зайцева в ДНР. По данным Минобороны, украинские военные отказались выполнять боевые задачи.

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LIFE / Павел Баранов

Ирина Фальке

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