В Минобороны рассказали о бегстве украинских военных под Николаевом и Херсоном
МО РФ: Бойцы 57-й бригады ВСУ под Николаевом и Херсоном дезертировали из-за больших потерь
Военнослужащие 57-й мотопехотной бригады ВСУ под Херсоном и Николаевом решили покинуть позиции из-за больших потерь. Об этом сообщил в ходе брифинга в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В связи с большими потерями личный состав 57-й мотопехотной бригады в районах населённых пунктов Белая Криница Херсонской области и Великое Артаково Николаевской области отказался от выполнения боевых задач и самовольно покинул позиции", — сказал генерал-лейтенант.
Днём ранее в российском военном ведомстве сообщили о бегстве бойцов 53-й механизированной бригады ВСУ в районе Зайцева в ДНР. По данным Минобороны, украинские военные отказались выполнять боевые задачи.
LIFE / Павел Баранов