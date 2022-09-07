В Минобороны рассказали о бегстве украинских военных под Николаевом и Херсоном

Военнослужащие 57-й мотопехотной бригады ВСУ под Херсоном и Николаевом решили покинуть позиции из-за больших потерь. Об этом сообщил в ходе брифинга в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В связи с большими потерями личный состав 57-й мотопехотной бригады в районах населённых пунктов Белая Криница Херсонской области и Великое Артаково Николаевской области отказался от выполнения боевых задач и самовольно покинул позиции", — сказал генерал-лейтенант.