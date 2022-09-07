Названы бюджетные продукты, которые нужно включить в список покупок на неделю

Чтобы еженедельно получать необходимое количество витаминов, минералов и бактерий для поддержания здоровья, нужно грамотно составлять недельную продуктовую корзину, рассказал газете "Вечерняя Москва" врач-диетолог Михаил Гинзбург. Он подчеркнул, что такую можно собрать даже при небольшом бюджете, если добавить кисломолочные продукты, богатые бифидо- и лактобактериями.

"Необязательно гнаться за импортными дорогими брендами. Можно выбрать кисломолочный продукт местного производителя — с коротким сроком годности, потому что именно это гарантирует отсутствие консервантов", — подчеркнул Гинзбург.

Он уточнил, что кисломолочные продукты лучше употреблять в первые дни после покупки, ведь тогда они послужат залогом здоровья и долголетия, так как их полезная микрофлора противостоит возрастным болезням и укрепляет иммунитет.

В список полезных продуктов стоит включить и гречку, однако необходимо помнить, что она имеет тенденцию расти в цене. Овсянка тоже полезна, но брать нужно ту, что варится не менее 15 минут, чтобы недоварить её, сохранив полезные свойства. Что касается хлеба, он должен быть грубым (из цельнозерновой муки), несолёным и некислым.

Ягоды сохраняют полезные свойства не только в свежем, но и замороженном виде. А вот в число полезных бюджетных овощей он включил морковь, тыкву, свёклу и огурцы: они не теряют полезных свойств даже после термообработки. В число недорогих полезных фруктов специалист включил яблоки и сливы, которые можно употреблять также в сушёном и замороженном виде.

По словам врача, минимум пять раз в неделю необходимо съедать порцию морской рыбы (можно в тушёном или запечённом виде). Она должна быть поймана, а не выращена в искусственных условиях, иначе в ней будут отсутствовать омега-3 жирные кислоты. Не стоит обходиться без приправ вроде карри, куркумы и сушёной зелени, подчеркнул специалист. А вот исключить нужно красное мясо, подсолнечное масло и сахар.