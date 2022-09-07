Уральского живодёра, выкинувшего кошку из окна, отправили в колонию

Жителя города Берёзовский Свердловской области отправили в колонию строгого режима за жестокое обращение с кошкой, об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Свердловской области. Так, Яна Ашихмина приговорили к одному году и восьми месяцам заключения в колонии строгого режима за то, что он, будучи пьяным, выбросил кошку по кличке Муся из окна дома по улице Гагарина.