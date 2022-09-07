Уральского живодёра, выкинувшего кошку из окна, отправили в колонию
Жителя Урала отправили в колонию строгого режима после того, как он выбросил в окно кошку
Жителя города Берёзовский Свердловской области отправили в колонию строгого режима за жестокое обращение с кошкой, об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Свердловской области. Так, Яна Ашихмина приговорили к одному году и восьми месяцам заключения в колонии строгого режима за то, что он, будучи пьяным, выбросил кошку по кличке Муся из окна дома по улице Гагарина.
"Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда назначила наказание в виде одного года и восьми месяцев лишения свободы", — говорится в сообщении ведомства.
Изначально мужчину приговорили к условному сроку, однако после этого прокуратура обжаловала приговор, так как мужчина ранее уже совершал тяжкие преступления и привлекался к административной ответственности.
Ранее Лайф сообщал, что жители подмосковного Орехово-Зуева нашли труп своей соседки из-за крика её изголодавшейся кошки.
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