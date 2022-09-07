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7 сентября, 07:38

ФСБ пресекла деятельность 90 подпольных оружейников в 40 регионах России

Деятельность более чем 90 подпольных оружейников в 40 российских регионах была пресечена сотрудниками ФСБ России при содействии МВД. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией в 40 субъектах страны пресечена преступная деятельность более 90 лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", — говорится в сообщении.

Всего оперативниками было изъято 349 единиц огнестрельного оружия как российского производства, так и зарубежного. Также силовики обнаружили свыше 46 тысяч боеприпасов и более 40 килограммов тротила и пороха. Как рассказали в ведомстве, арсенал изъятого вооружения был разнообразен: от гранатомётов до противотанковых пусковых установок.

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Ранее сообщалось, что ФСБ обнаружила в Белоярском городском округе Свердловской области крупную подпольную нарколабораторию по производству синтетических наркотиков. Двух подозреваемых в производстве наркотических веществ объявили в федеральный розыск.

Обложка ©

Unsplash

Максим Плетнёв
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