На маму сбитой насмерть мусоровозом девочки в Истре завели уголовное дело

Уголовное дело возбуждено в отношении матери двух девочек, сбитых мусоровозом в подмосковной Истре утром 1 сентября. Как уточняет Прокуратура Московской области в Telegram-канале, малышки переходили дорогу без сопровождения взрослых.

"Истринская городская прокуратура в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направила материалы в орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании матери девочек, пострадавших в ДТП. По результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности")", — сказано в сообщении надзорного ведомства.