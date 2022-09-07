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7 сентября, 07:20

На маму сбитой насмерть мусоровозом девочки в Истре завели уголовное дело

Уголовное дело возбуждено против матери двух девочек, попавших под мусоровоз в Истре

Уголовное дело возбуждено в отношении матери двух девочек, сбитых мусоровозом в подмосковной Истре утром 1 сентября. Как уточняет Прокуратура Московской области в Telegram-канале, малышки переходили дорогу без сопровождения взрослых.

"Истринская городская прокуратура в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направила материалы в орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании матери девочек, пострадавших в ДТП. По результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности")", — сказано в сообщении надзорного ведомства.

Тысячи россиян выступили в поддержку водителя мусоровоза, сбившего насмерть девочку в Истре

Тысячи россиян выступили в поддержку водителя мусоровоза, сбившего насмерть девочку в Истре

Напомним, в подмосковной Истре мусоровоз сбил на глазах у матери двух малолетних сестёр, которые переходили дорогу в неустановленном месте. Пятилетняя девочка скончалась на месте, а трёхлетняя попала в больницу. Через несколько минут после трагедии мать детей упала в обморок на проезжей части, у водителя же случилась истерика. Состояние выжившей малышки оценивается как средней степени тяжести.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Андрей Бражников

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