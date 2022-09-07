Путин посоветовал всем желающим изолировать Россию посмотреть на карту
Путин с помощью карты объяснил невозможность изолировать Россию
Россию невозможно изолировать благодаря её конкурентным преимуществам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме.
"Как бы кому ни хотелось изолировать Россию, это сделать невозможно, достаточно просто посмотреть на карту — мы будем использовать наши конкурентные преимущества", — отметил он.
Глава государства подчеркнул, что Россия продолжит развивать транспортный потенциал, в частности создавать дорожную и портовую инфраструктуру. Также упор будет сделан на совершенствование логистики в страны-партнёры. По словам Путина, необходимо расширять возможности и для обслуживания судов по всему Северному морскому пути.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россию изолировать практически невозможно, так как "друзья остались друзьями". Давление Запада на партнёров нашей страны никак не изменило их позицию в отношении Москвы.
LIFE