Путин посоветовал всем желающим изолировать Россию посмотреть на карту

Россию невозможно изолировать благодаря её конкурентным преимуществам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме.

"Как бы кому ни хотелось изолировать Россию, это сделать невозможно, достаточно просто посмотреть на карту — мы будем использовать наши конкурентные преимущества", — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что Россия продолжит развивать транспортный потенциал, в частности создавать дорожную и портовую инфраструктуру. Также упор будет сделан на совершенствование логистики в страны-партнёры. По словам Путина, необходимо расширять возможности и для обслуживания судов по всему Северному морскому пути.