Суицид или покушение: кто стрелял в старожилу криминального мира Гию Длинного 68-летний "законник" Георгий Диаквнишвили стоял у истоков оргпреступности России. Во вторник он при загадочных обстоятельствах был тяжело ранен. Чем он знаменит? 6 сентября, 21:40 Георгий Диаквнишвили (Гия Длинный). Коллаж © LIFE. Фото © YouTube / ПРАЙМ КРАЙМ

Диаквнишвили — влиятельный "законник", постоянно проживавший в Москве. Его хорошо знают как славянские, так и грузинские воры в законе. Его авторитет позволял быть арбитром и решать самые тяжёлые конфликты в преступной среде. С его подачи, например, лишили титула и покалечили "законника" Алексея Соломатина (Солома). Причиной экзекуции стал маршруточный бизнес в Тульской области.

Гия Длинный. Фото © politika-v-rashke.ru

Во вторник Диаквнишвили обнаружили в своём доме в деревне Мостовское в Новой Москве с огнестрельным ранением. Рядом лежал газовый пистолет ИЖ-79, переделанный под боевой патрон. Сначала сообщалось о смерти законника, но затем стало известно, что он находится в реанимации и за его жизнь борются врачи.

По предварительной версии, вор пытался свести счёты с жизнью. Но не исключена и криминальная версия. Диаквнишвили является одним из самых пожилых воров, оказавшим большое влияние на становление оргпреступности. Он много знал, у него были многочисленные и влиятельные враги. Не исключено, что кто-то из недругов свёл с ним счёты, замаскировав всё под суицид.

Вор с семнадцати лет

Диаквнишвили родился в Тбилиси в 1954 году в неблагополучной семье, поэтому с детства крутился возле воров, а затем и вовсе выбрал для себя криминальную карьеру. Уже в семнадцать его задержали за нанесение лёгких повреждений. В то же время его короновали трое советских "законников": Сархат Манаселян (Сарик Авлабарский), Тамаз Джариашвили (Интеллигент) и Николай Барсегов (Культяпый), которых давно нет в живых.

В 1974 году Диаквнишвили был осуждён за разбой на пять лет. После отсидки продержался на воле недолго и снова угодил за решётку, где пробыл до 1988-го. В заключении Длинный не просто наладил "воровской ход", но активно участвовал в воровских подходах (сходка по вопросам присвоения статуса вора в законе). Всего с его подачи криминальный мир пополнили 13 "законников".

Несмотря на то что имя Диаквнишвили активно не фигурировало в последнее время, он был одним из уважаемых преступников среди славянского крыла. Ещё в начале 90-х Длинный консультировал главного мафиози Дальнего Востока Евгения Васина (Джем) в организации воровского хода по грузинскому образцу.



В середине — Джем, по правую руку от него — Гия Длинный. Фото © politika-v-rashke.ru

Статус Джема тогда был под большим вопросом, и именно благодаря авторитету Длинного он смог утвердиться в криминальном мире России. В конфликте лидеров крупных мафиозных кланов Аслана Усояна (Дед Хасан) и Тариэла Ониани (Таро) Длинный принял сторону первого. В 2009 году он подписался под знаменитым прогоном (посланием в места лишения свободы) о лишении Ониани титула, за что Таро его возненавидел. После выхода из тюрьмы Таро пообещал разобраться со всеми недоброжелателями.

В 2017-м Московский уголовный розыск прервал сходку "законников" в момент ужина в грузинском ресторане "Батони" на Комсомольском проспекте. Присутствовало около двух десятков воров, в том числе Юрий Пичугин (Пичуга) и Василий Христофоров (Воскрес). Там был и Длинный. Всех авторитетов тогда доставили в отдел полиции.

— Если я скажу Наполеон, вы мне поверите, — Гия считал тогда ещё зазорным отказываться от своего статуса на камеру, предпочитая в шутливой форме отнекиваться от правоохранителей и заявляя, что те, кто сейчас называет себя ворами, на самом деле являются клоунами. Тогда ещё не было знаменитой "антиворовской" 210-й статьи УК.

Вскоре криминальный авторитет был задержан за нарушение миграционного законодательства. Замминистра МВД России Михаил Ваничкин заявлял о включении Диаквнишвили в реестр персон, нежелательных для проживания на территории страны.

Однако Длинный почему-то остался в Москве и продолжал блюсти воровской закон. В то же время не объявлял себя "прошляком" (отошедшим от дел). В последнее время у представителей криминального мира могли появиться вопросы, каким образом Диаквнишвили со своей репутацией "порядочного законника" остаётся в стране и на свободе, учитывая новую антиворовскую статью, благодаря которой на нарах оказались уже десятки воров.

Это был суицид или заказное убийство? 0 Суицид. Например, из-за болезни Нет, его кто-то хотел убить Пусть разберётся следствие Мне неинтересна жизнь воров в законе

Авторы Станислав Сенькин