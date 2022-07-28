Между ворами заискрило: За что задержали главного белорусского мафиози Сашу Кушнера В воровской семье вспыхнул конфликт: Саша Кушнер имеет претензии к "коллеге" Бадри Когуашвили. У того тоже накопились вопросы к Кушнеру. Что они не поделили? 27 июля, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © mzk1.ru © Youtube / ПРАЙМ КРАЙМ

На днях стало известно об аресте 55-летнего вора в законе Александра Кушнерова (Саша Кушнер), который считается № 1 в криминальном мире Белоруссии. Однако законники из других мафиозных кланов ставят под сомнение его статус.

Кушнеров начинал обычным боевиком, хотя и при самой влиятельной на то время белорусской преступной группировке — банде Морозова. Многие члены банды получили пожизненное, а её лидера расстреляли в 2008 году, однако Кушнеру внезапно поменяли высшую меру на 15 лет заключения. А вышел он уже через 12 лет. В криминальном мире поговаривали, что авторитет был завербован силовиками Белоруссии для контроля за криминальным миром страны.

Теперь следователи считают, что Кушнер искал исполнителей для покушения на одного из ключевых игроков Кутаисской ОПГ — Бадри Когуашвили, с которым у белорусского законника давняя вражда.

Этой весной Бадри организовал в Дубае крупную сходку, куда прибыл и глава крупного мафиозного клана Тариэл Ониани (Таро). Сходка должна была зафиксировать отношение воров к специальной военной операции (СВО) и обещала стать настоящим событием криминальной жизни. Вопрос Кушнера на сходке не поднимался, но присутствующие на сходке Таро и Когуашвили неоднократно заявляли, что не считают того вором.

Бадри Когуашвили. Фото © mzk1.ru

На сходке в Дубае авторитеты решили придерживаться старых воровских понятий: братва не должна брать в руки оружие и воевать на чьей-либо стороне. Однако обнулить противоречия и очиститься от современных изменений не получилось. А часть влиятельных украинских воров пошли вразрез с политикой "кутаисских": например, по мнению Лёры Сумского, каждый вправе защищать свой дом. Белорусские законники пока не высказывались о своём отношении к СВО.

Возможно, именно спор законников о специальной военной операции привлёк к ним внимание белорусских силовиков.

Вызывают опасения силовиков и задекларированные на сходке намерения о примирении двух крупных воровских кланов СНГ — Тариэла Ониани (Таро) и Захария Калашова (Шакро Молодого), от которого на свободе за делами присматривает Когуашвили. Считается, что изначально кланы поссорились именно из-за Белоруссии, которая является важным логистическим центром в экспансии постсоветских ОПГ в Европу.

Таро и Шакро. Фото © ТАСС / Астапкович Владимир / Новодережкин Антон

Законники через Белоруссию оказывают влияние на преступный мир Прибалтики. Также через Белоруссию осуществляется выезд в Польшу, которая в своей дружественности к ворам в законе в последнее время может уступить лишь Турции и ОАЭ. За последний год в Польше прошло несколько крупных сходок. Ещё один важный пункт — Швеция, там, например, довольно долго вёл свои дела вор в законе Дмитрий Галеев (Галей).

Кушнер раздора

Десять лет назад у Таро и "кутаисских", славящихся более щепетильным отношением к воровской традиции, было своё видение белорусского вопроса, отличное от позиции некогда крупного мафиози Аслана Усояна (Дед Хасан), который в мае 2011-го короновал в московском ресторане "Каретный двор" сразу пятерых авторитетов, в том числе и Сашу Кушнера в качестве нового главного собирателя общака в Белоруссии.

На той сходке не присутствовали "кутаисские", которые узнали о произошедшем постфактум. Разгневанный Когуашвили собрал тогда преданных воров и "раскороновал" новоявленных генералов преступного мира. В ответ лишился титула сам — за смуту. Через год "кутаисские" в Дубае наделили титулом пятерых белорусских преступников, также не признанных "хасановскими". В итоге завязанный некогда Бадри клубок противоречий запутавшиеся в ритуалах и контрмерах преступники не могут размотать до сих пор.

Александр Кушнер. Фото © Youtube / ПРАЙМ КРАЙМ

Во многом ссора кланов Деда Хасана и Таро произошла из-за личности самого Кушнера, которого "кутаисские" считают связанным с силовиками и вообще лишним человеком в воровском мире, которого нельзя подпускать к общаку.

Кланы уже давно шли к примирению — Шакро, которого считают основным наследником криминальной империи Усояна, например, признавал, что Кушнер был ошибкой Деда Хасана, и даже лишал его титула. Но хитрый Кушнер вернул его с помощью другого авторитетного законника — Надира Салифова (Лоту Гули). Гули уже почти два года лежит в могиле, а его брат Намик даже близко не имеет такого влияния. В этих условиях раскоронация проблемного Кушнера не за горами.

Авторы Станислав Сенькин