"Роскосмос" переносит миссию "Луна-25" на 2023 год
Госкорпорация "Роскосмос" приняла решение перенести запуск аппарата "Луна-25" на следующий год. Об этом сообщил гендиректор корпорации Юрий Борисов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Да, к сожалению", — сообщил он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в кулуарах мероприятия.
Вслед за этой миссией "Роскосмос" также собирается провести запуски "Луны-26" и "Луны-27" — это орбитальная и посадочная станции, которые планируют отправить к лунному Южному полюсу на разведку: там довольно много водяного льда, а он нужен как источник воды, водородного топлива и кислорода.
Ранее Лайф рассказывал, что реализация лунного проекта может быть отложена из-за прибора ДИСД-ЛР (доплеровский измеритель скорости и дальности производства концерна "Вега" госкорпорации "Ростех"). Нужно будет либо доработать устройство, либо изменить схему посадки и алгоритм управления движением аппарата.
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