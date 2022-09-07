"Роскосмос" переносит миссию "Луна-25" на 2023 год

Госкорпорация "Роскосмос" приняла решение перенести запуск аппарата "Луна-25" на следующий год. Об этом сообщил гендиректор корпорации Юрий Борисов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Да, к сожалению", — сообщил он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в кулуарах мероприятия.

Вслед за этой миссией "Роскосмос" также собирается провести запуски "Луны-26" и "Луны-27" — это орбитальная и посадочная станции, которые планируют отправить к лунному Южному полюсу на разведку: там довольно много водяного льда, а он нужен как источник воды, водородного топлива и кислорода.