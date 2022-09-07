Путин: Покинувшие РФ журналисты теперь работают в антироссийских центрах

Российские журналисты, которые уехали за границу, только рады этому и теперь работают там в антироссийских центрах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Я вас уверяю, они рады, что они могут уехать. Они всегда, будучи здесь, работали против нашей страны. Но теперь под видом того, что им здесь что-то угрожает, с удовольствием перебрались туда, на ту же самую зарплату, которую получали, будучи здесь", — сказал российский лидер.

Глава государства также отметил, что сложившаяся ситуация вынуждает всех определить, кто какую-то позицию имеет. Так, например, уехавшие журналисты приняли решение покинуть свою родину.