Россиян могут обязать оформлять завещание при повторном браке

Граждане с детьми, повторно вступающие в брак, должны составлять завещание. Эту идею высказал директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в письме к главе Совфеда Валентине Матвиенко. Копия обращения есть в распоряжении RT.

Политолог подчеркнул, что наследники первой очереди — это дети, родители и супруги наследодателя, причём последние могут и не состоять с детьми в родстве. Это особенно часто порождает конфликты между детьми от первого брака и супругой(ом) от второго. По его словам, в случае своевременного составления завещания родственникам удаётся избежать огромной массы проблем.

"В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части введения обязанности для лиц, имеющих детей от первого брака и повторно вступающих в брачные отношения, составлять завещание", — указано в обращении.