Иммунолог рассказал как сентябрьское похолодание сказалось на распространении ковида

Российский иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о влиянии погоды на распространение коронавирусной инфекции, об этом сообщает радио Sputnik. Так, резкое похолодание, с которого началась осень в Центральной части РФ, вызвало изменения в уровне влажности и инсоляции, из-за чего у вируса появилась лазейка и теперь он лучше выживает.

"На холоде меняются свойства аэрозоля, который инфицированные люди выделяют при чихании и кашле, из-за этого увеличивается вероятность распространения инфекции, соответственно, больше вероятность заразиться", — заявил иммунолог.

Также есть и другой фактор, влияющий на распространение инфекции. По словам Крючкова, в сильную жару или холод люди привыкли находиться в закрытых помещениях, обогреваясь или, наоборот, используя кондиционеры. Это, по словам эксперта, также играет роль.

"В данном случае речь идёт не о распространении инфекции на улице, а о том, что в помещениях и на транспорте вирус прекрасно передаётся", — подытожил эксперт.