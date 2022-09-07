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7 сентября, 10:35

8 проверенных способов, как побороть осеннюю хандру, когда не хочется даже из дома выходить

Как осенью, когда за окном темно и холодно, взять себя в руки и раскрасить жизнь яркими красками? Избавиться от хандры помогут эти восемь лайфхаков, которыми с Лайфом поделилась психолог Элена Гамаюн.

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Смотрите комедии и юмористические передачи

Психолог Элена Гамаюн советует людям, которых накрыло осенней хандрой, не смотреть мелодрамы и фильмы с негативным сюжетом, трагедии, которые создают пасмурное настроение. Лучше больше смотреть юмористических передач, которые нравятся.

Создайте дома цветовую гамму в светлых и ярких тонах

Существует эффективный метод воздействовать цветом на организм — цветотерапия. Психоэмоциональное состояние людей, которые смотрят на светлые и позитивные тона, сменяется на более радостное, утверждает Гамаюн. Это жёлтый, белый, оранжевый, ярко-зелёный.

Можно купить домой более яркое покрывало, поменять шторы на более яркие, какими-то плакатами украсить дом. Можно купить весёлое постельное бельё, жизнерадостное, летнее. Также рекомендую сделать свет в доме ярче, особенно вечером. В общем, сделать более яркий и позитивный настрой в доме

Элена Гамаюн

психолог

<p>Можно купить домой более яркое покрывало, поменять шторы на более яркие, какими-то плакатами украсить дом. Можно купить весёлое постельное бельё, жизнерадостное, летнее. Также рекомендую сделать свет в доме ярче, особенно вечером. В общем, сделать более яркий и позитивный настрой в доме</p>
<p>Можно купить домой более яркое покрывало, поменять шторы на более яркие, какими-то плакатами украсить дом. Можно купить весёлое постельное бельё, жизнерадостное, летнее. Также рекомендую сделать свет в доме ярче, особенно вечером. В общем, сделать более яркий и позитивный настрой в доме</p>

Запишитесь на танцы

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Занятия танцами отлично поднимают настроение. Особенно это касается тех, что связаны с морем, солнцем и движениями бёдрами, — это латинские танцы, бачата. Под активную музыку.

Чаще обнимайтесь и целуйтесь со второй половинкой

Если есть любимый человек, занимайтесь любовью, чаще обнимайтесь, целуйтесь и будьте вместе. Это улучшает психоэмоциональное и физическое состояние

Элена Гамаюн

психолог

<p>Если есть любимый человек, занимайтесь любовью, чаще обнимайтесь, целуйтесь и будьте вместе. Это улучшает психоэмоциональное и физическое состояние</p>
<p>Если есть любимый человек, занимайтесь любовью, чаще обнимайтесь, целуйтесь и будьте вместе. Это улучшает психоэмоциональное и физическое состояние</p>

Общайтесь с теми, кто на позитиве

Старайтесь общаться с позитивными людьми, только с теми, кто поднимает ваше настроение. Если у вас есть компания, друзья и вы можете вместе куда-то ходить и проводить время друг с другом, обязательно это делайте. Вместе веселее и легче справиться с хандрой.

Слушайте зажигательную музыку

Слушайте активную, весёлую, жизнерадостную музыку, которая даёт состояние лёгкости, лета и отличного настроения

Элена Гамаюн

психолог

<p>Слушайте активную, весёлую, жизнерадостную музыку, которая даёт состояние лёгкости, лета и отличного настроения</p>
<p>Слушайте активную, весёлую, жизнерадостную музыку, которая даёт состояние лёгкости, лета и отличного настроения</p>

Ходите на массаж

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Осенью ходите на массажи, в бьюти-салоны. Особенно эта рекомендация хороша для женщин. Можно записаться на релаксирующий массаж, ходить в хаммам или сауну.

Уход за собой и телом также прекрасно поддержит, особенно женщин, в период осенней депрессии

Элена Гамаюн

психолог

<p>Уход за собой и телом также прекрасно поддержит, особенно женщин, в период осенней депрессии</p>
<p>Уход за собой и телом также прекрасно поддержит, особенно женщин, в период осенней депрессии</p>

Следите за рационом

Отследите, что вы едите, не забываете ли про витамины. В осенний период благоприятно есть тёплую, даже горячую пищу со специями, аджикой.

Разные виды перца и прочие специи, которые дают энергию Янь, энергию огня. Избегать холодных супов в осеннее время и кушать что-то более дающее энергию огня и тепла. Также не забывать, что витамин D помогает не только наполниться энергией солнца, но и быть в хорошем настроении

Элена Гамаюн

психолог

<p>Разные виды перца и прочие специи, которые дают энергию Янь, энергию огня. Избегать холодных супов в осеннее время и кушать что-то более дающее энергию огня и тепла. Также не забывать, что витамин D помогает не только наполниться энергией солнца, но и быть в хорошем настроении</p>
<p>Разные виды перца и прочие специи, которые дают энергию Янь, энергию огня. Избегать холодных супов в осеннее время и кушать что-то более дающее энергию огня и тепла. Также не забывать, что витамин D помогает не только наполниться энергией солнца, но и быть в хорошем настроении</p>
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