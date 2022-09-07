8 проверенных способов, как побороть осеннюю хандру, когда не хочется даже из дома выходить
Как осенью, когда за окном темно и холодно, взять себя в руки и раскрасить жизнь яркими красками? Избавиться от хандры помогут эти восемь лайфхаков, которыми с Лайфом поделилась психолог Элена Гамаюн.
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Смотрите комедии и юмористические передачи
Психолог Элена Гамаюн советует людям, которых накрыло осенней хандрой, не смотреть мелодрамы и фильмы с негативным сюжетом, трагедии, которые создают пасмурное настроение. Лучше больше смотреть юмористических передач, которые нравятся.
Создайте дома цветовую гамму в светлых и ярких тонах
Существует эффективный метод воздействовать цветом на организм — цветотерапия. Психоэмоциональное состояние людей, которые смотрят на светлые и позитивные тона, сменяется на более радостное, утверждает Гамаюн. Это жёлтый, белый, оранжевый, ярко-зелёный.
Можно купить домой более яркое покрывало, поменять шторы на более яркие, какими-то плакатами украсить дом. Можно купить весёлое постельное бельё, жизнерадостное, летнее. Также рекомендую сделать свет в доме ярче, особенно вечером. В общем, сделать более яркий и позитивный настрой в доме
Запишитесь на танцы
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Занятия танцами отлично поднимают настроение. Особенно это касается тех, что связаны с морем, солнцем и движениями бёдрами, — это латинские танцы, бачата. Под активную музыку.
Чаще обнимайтесь и целуйтесь со второй половинкой
Если есть любимый человек, занимайтесь любовью, чаще обнимайтесь, целуйтесь и будьте вместе. Это улучшает психоэмоциональное и физическое состояние
Общайтесь с теми, кто на позитиве
Старайтесь общаться с позитивными людьми, только с теми, кто поднимает ваше настроение. Если у вас есть компания, друзья и вы можете вместе куда-то ходить и проводить время друг с другом, обязательно это делайте. Вместе веселее и легче справиться с хандрой.
Слушайте зажигательную музыку
Слушайте активную, весёлую, жизнерадостную музыку, которая даёт состояние лёгкости, лета и отличного настроения
Ходите на массаж
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Осенью ходите на массажи, в бьюти-салоны. Особенно эта рекомендация хороша для женщин. Можно записаться на релаксирующий массаж, ходить в хаммам или сауну.
Уход за собой и телом также прекрасно поддержит, особенно женщин, в период осенней депрессии
Следите за рационом
Отследите, что вы едите, не забываете ли про витамины. В осенний период благоприятно есть тёплую, даже горячую пищу со специями, аджикой.
Разные виды перца и прочие специи, которые дают энергию Янь, энергию огня. Избегать холодных супов в осеннее время и кушать что-то более дающее энергию огня и тепла. Также не забывать, что витамин D помогает не только наполниться энергией солнца, но и быть в хорошем настроении