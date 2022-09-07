8 проверенных способов, как побороть осеннюю хандру, когда не хочется даже из дома выходить

Смотрите комедии и юмористические передачи

Психолог Элена Гамаюн советует людям, которых накрыло осенней хандрой, не смотреть мелодрамы и фильмы с негативным сюжетом, трагедии, которые создают пасмурное настроение. Лучше больше смотреть юмористических передач, которые нравятся.

Создайте дома цветовую гамму в светлых и ярких тонах

Существует эффективный метод воздействовать цветом на организм — цветотерапия. Психоэмоциональное состояние людей, которые смотрят на светлые и позитивные тона, сменяется на более радостное, утверждает Гамаюн. Это жёлтый, белый, оранжевый, ярко-зелёный.

Можно купить домой более яркое покрывало, поменять шторы на более яркие, какими-то плакатами украсить дом. Можно купить весёлое постельное бельё, жизнерадостное, летнее. Также рекомендую сделать свет в доме ярче, особенно вечером. В общем, сделать более яркий и позитивный настрой в доме Элена Гамаюн психолог

Запишитесь на танцы

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Занятия танцами отлично поднимают настроение. Особенно это касается тех, что связаны с морем, солнцем и движениями бёдрами, — это латинские танцы, бачата. Под активную музыку.

Чаще обнимайтесь и целуйтесь со второй половинкой

Если есть любимый человек, занимайтесь любовью, чаще обнимайтесь, целуйтесь и будьте вместе. Это улучшает психоэмоциональное и физическое состояние Элена Гамаюн психолог

Общайтесь с теми, кто на позитиве

Старайтесь общаться с позитивными людьми, только с теми, кто поднимает ваше настроение. Если у вас есть компания, друзья и вы можете вместе куда-то ходить и проводить время друг с другом, обязательно это делайте. Вместе веселее и легче справиться с хандрой.

Слушайте зажигательную музыку

Слушайте активную, весёлую, жизнерадостную музыку, которая даёт состояние лёгкости, лета и отличного настроения Элена Гамаюн психолог

Ходите на массаж

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Осенью ходите на массажи, в бьюти-салоны. Особенно эта рекомендация хороша для женщин. Можно записаться на релаксирующий массаж, ходить в хаммам или сауну.

Уход за собой и телом также прекрасно поддержит, особенно женщин, в период осенней депрессии Элена Гамаюн психолог

Следите за рационом

Отследите, что вы едите, не забываете ли про витамины. В осенний период благоприятно есть тёплую, даже горячую пищу со специями, аджикой.