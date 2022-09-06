9 гадких черт, выдающих невоспитанного человека

Старшее поколение привыкло попрекать молодёжь бестактностью и невоспитанностью. Если не уступить место в общественном транспорте, например, можно нарваться на шквал критики в свой адрес и обвинения в некультурности. Но так ли идеальны и вежливы "взрослые"? Легко проверить и определить невоспитанного человека, ведь все невежи одинаково думают только о себе и собственном комфорте. А какие ещё признаки указывают, что перед вами грубиян и хам?

Хам отменяет совместные планы в последний момент

Чем же невоспитанный человек отличается от культурного? Главное отличие невеж в том, что думают такие люди исключительно о себе. Бестактный человек с лёгкостью отменит совместные планы в последний момент, потому что так поступить будет удобно ему. А то, что, возможно, друзья уже были в пути к месту встречи или даже приехали, его заботить не станет.

Невоспитанный человек говорит в общественном месте по громкой связи

Невоспитанный человек не постесняется говорить в общественном месте по громкой связи. Фото © Shutterstock

Следующим признаком некультурной особы станет умение выставлять себя напоказ в общественных местах. Больше всего невежи любят разговаривать по громкой связи, перекрикивая всех остальных, а также слушать при публике голосовые сообщения. И даже не стесняясь отвечать на них с руганью в речи. Ещё невежа смотрит кино в автобусе, при этом звук идёт через динамик телефона, или же навязывает всем пассажирам вагона электрички музыкальный вкус, включая на всю катушку какую-нибудь песню.

Невежа на рабочем месте чувствует себя как дома

Выражение "работа — второй дом" бестактный и невоспитанный человек воспринимает буквально. Поэтому в офисе может легко позволить вести себя так же, как в собственной квартире: будет громко выяснять отношения по телефону или смеяться, рассказывая шутки коллегам. Обедать за рабочим местом, а не на кухне, раздражая запахом еды соседей по опенспейсу. Женщины-невежи даже могут подпиливать и красить ногти, опять же привлекая к себе внимание и отвлекая от работы других людей.

Отправляет сообщения или звонит рано утром в выходные

Наверняка вам (а может, и вы сами) отсылали рано утром в выходные сообщения. Ещё хуже, если человек начинал звонить, чтобы обсудить не столь важную для раннего часа тему. Невежи плюют на распорядок дня окружающих. Если человек просыпается в 6 утра в субботу, значит, и все вокруг должны так делать. Дела обстоят точно так и с вечерними созвонами. Невоспитанный человек, не задумываясь, будет отвлекать других в любое время дня и ночи.

Нарушает личное пространство

Невежа постоянно нарушает личное пространство других людей. Фото © Shutterstock

Кстати, предыдущий пункт можно тоже назвать нарушением личных границ. Бестактные и некультурные люди влезают в личное пространство человека и физически: подходят слишком близко, позволяют себе заглядывать в телефон или компьютер, облокачиваются или трогают собеседника без согласия. Типичный признак невежи — он живёт по своим понятиям и мыслям. Если такая личность считает что-то за норму поведения, она не только активно её использует при других, но и навязывает.

Всегда опаздывает и задерживает других

И снова про неимоверное эго таких людей. Воспитанные, культурные и вежливые люди никогда не станут заставлять себя ждать. А если понимают, что опаздывают, заранее об этом предупредят. Невежа не посчитает нужным кого-то о чём-то там заранее известить. Либо, как мы уже знаем, сделает это в самый последний момент, не оставив возможности его не ждать. Невоспитанные люди вообще опаздывать любят часто, потому как ненавидят под кого-то подстраиваться. Их присутствие, по мнению самих же бескультурных людей, — уже одолжение всем вокруг. Радоваться надо, что невежа вообще согласился с вами провести время, а не журить его за опоздания.

Преграждает тротуар

Следующая ситуация легко определит, вы невоспитанный человек или основы этики всё-таки знаете. Простой пример: идёте по тротуару и тут вам резко надо остановиться, чтобы набрать текст в смартфоне или завязать шнурок. Как поступите? Культурные и вежливые отойдут к краю тротуара, чтобы не преграждать путь другим пешеходам. А вот невежа просто остановится на месте, возможно, даже чётко на середине. Невоспитанному человеку будет неважно, помешает ли он другим людям или нет.

Задаёт бестактные вопросы

Невоспитанные люди — мастера бестактных и грубых вопросов. Фото © Shutterstock

Беспардонные, грубые и нетактичные вопросы — визитная карточка невоспитанных людей. Такие индивиды бесконечно интересуются размером вашей зарплаты, почему вы позволяете себе летать в отпуск за границу, сколько раз с мужем занимаетесь сексом и когда уже дети, в конце концов. Знайте, неумение и нежелание задавать интересующие вопросы правильным образом и выдают невоспитанного человека.

Поправляет собеседника и перебивает его