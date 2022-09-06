НЛО или мусор: Что за загадочный объект заметили у МКС во время выхода в открытый космос Странный предмет заметили в Центре управления полётами. Но, когда космонавт развернулся туда, где он должен был пролетать, его там уже не было. 5 сентября, 21:40 Фото © YouTube / Роскосмос ТВ / Выход в открытый космос Олега Артемьева и Дениса Матвеева 2 сентября

"Объект видите?"

На записи трансляции этот объект появляется в кадре примерно на таймкоде 6:26:10. По московскому времени это 23 часа 24 минуты 2 сентября 2022 года. В ту минуту более чем шестичасовой сеанс кропотливого труда в открытом космосе приближался к концу. Олег Артемьев и Денис Матвеев разворачивали прибывшее недавно на орбиту вместе с модулем "Наука" продвинутое и удобное средство передвижения себя и полезных грузов за бортом станции — европейскую роботизированную руку-манипулятор ERA.

Космонавты находились "на стреле" — это такой выдвижной "кран" для перемещения — и выполняли команды специалиста Центра управления полётами. А в это время возле солнечной панели модуля "Звезда" медленно пролетал непонятный предмет. Судя по записи, он вращался вокруг собственной оси и был какой-то своеобразной формы. Блестел на солнце. Впечатление производит чего-то рукотворного, но бесхозного, то есть явно находился в свободном полёте.

Спустя несколько секунд специалист попросил Олега Артемьева посмотреть на одну из солнечных панелей модуля "Звезда".

— Над дальним концом солнечной батареи мы наблюдаем через телекамеры некий объект, хотели тебя попросить посмотреть, что это такое, — сказали в ЦУПе.

Космонавту потребовалось какое-то время, чтобы понять, во-первых, чего от него хотят, во-вторых, какая из двух панелей нужна, и, в-третьих, чтобы развернуться в нужном направлении. Оказалось, ему надо было смотреть себе под ноги. Но когда ему всё-таки удалось взглянуть на солнечную батарею, он около неё уже ничего движущегося не увидел. В итоге решили не тратить время и продолжили работать по плану.

Космический мусор?

Во всяком случае, если не инопланетный зонд, то наверняка он самый, мусор, и есть. Хотя, если вдуматься, то уж лучше пусть был бы инопланетный зонд, потому что инопланетяне вряд ли заинтересованы, чтобы их чудо техники с нашей станцией столкнулось. А вот если объект вполне себе земной, но бесконтрольно болтающийся прямо у космической станции, на которой находятся люди, то это на 100% опасно.

Существует каталог околоземных объектов, туда записывают и работающие аппараты, и неработающие, и вообще всё, что крупнее пяти-десяти сантиметров, потому что вещи таких размеров хотя бы можно отследить, они более или менее предсказуемы. И на сегодняшний день их в этом каталоге больше 25 тысяч. Таким образом, всё, что мельче, ни в каких списках не значится и не поддаётся ни наблюдению, ни даже счёту.

Отверстие в панели радиатора, образовавшееся в результате столкновения с космическим мусором. Фото © Wikipedia

А меж тем предмет диаметром в десять сантиметров в космосе уже считается потенциальным убийцей, особенно если летит навстречу станции. Они же там носятся на огромных скоростях. Да и в пятисантиметровом обломке тоже ничего хорошего нет. Да что там, в Сети всегда можно найти фото солнечной панели космической станции, насквозь простреленной какой-то крохотной космической пулей. А ведь с таким же успехом она может и скафандр пробить.

Отчасти утешает, что на высоте орбиты МКС (416 километров) космический мусор не жилец, то есть это уже достаточно низко для того, чтобы его в скором времени утянуло в плотные слои атмосферы, где он и сгорит. И тем не менее, пока он не сгорит, желательно с ним никаких дел не иметь. Поэтому Международной космической станции всё чаще приходится уклоняться от опасных сближений с чем бы то ни было.

Об этих сближениях заблаговременно сообщают специальные службы, и тогда баллистики начинают рассчитывать очередной маневр. Суть в том, чтобы двигателями грузовиков "Прогресс" дать импульс в нужном направлении — так, чтобы нежелательное нечто пролетело мимо. Это очень ювелирная и, ясное дело, волнительная процедура. И её приходится выполнять по пять, а то и по десять раз в год.

Для этого, к слову, нужно немало топлива, в чём и заключается незаменимость "Прогрессов" вот уже много лет и по сей день: на сегодняшний день ни в каком другом космическом корабле не предусмотрено достаточных запасов горючего, чтобы постоянно удерживать станцию от падения, выполнять манёвры стыковки с прибывающими кораблями, да ещё и уводить от неопознанных летающих объектов.

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Авторы Адель Романенкова