7 мужских привычек, которые неимоверно бесят женщин

Когда парень привёл девушку в компанию друзей и "забыл" о спутнице

Привести девушку в компанию приятелей и "забыть" о спутнице — ну кто из парней так не делал? Кавалеры, может, и думают, мол, что в этом криминального: ненаглядная на людей посмотрит, себя покажет, познакомится с кем. Только вот женщине может быть ой как неуютно, когда мужчина вот так бросил и пошёл развлекаться.

Когда мужчина делает комплименты незнакомым девушкам

Парни уверены, что их взгляды в сторону других дам остаются незамеченными вторыми половинками. Как бы не так! Мужчины выдают себя с потрохами, особенно те ловеласы, которые не пропускают мимо ни одной юбки, пуская слюни...

Когда парень отвечает "не знаю" или "что хочешь" на вопрос "что приготовить?"

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Мужская привычка отвечать "не знаю" или "что хочешь" на вопрос девушки "что приготовить?" когда-нибудь выведет из себя даже ту, у кого стальные нервы. Почему парни считают, что включать фантазию должны только дамы? Кстати, эти ответы не помогают, а, наоборот, мешают, потому что женщины продолжают ломать голову над тем, что подать на стол.

Когда парень выбирает просмотр футбола/хоккея вместо свидания

Когда в последний момент кавалер срывает планы, выбирая вместо похода в ресторан или прогулки по парку порубиться в видеоигры или посмотреть матч, девушка, конечно же, расстраивается. Мужчинам, может, и не понять, а вот дамы чувства подруг по несчастью — то есть тех, у кого необязательные парни, — разделят сполна.

Когда мужчина наводит бардак в только что убранной квартире

Мужчины часто мусорят, например, стригут ногти прямо на ковёр, сидя на диване в гостиной, раскидывают фантики по всей квартире. А ещё бреются так, что забрызганной оказывается вся поверхность зеркала в ванной. Особенно обидно девушкам становится, когда это происходит сразу после того, как они прибрались в жилище, причём помощи от ненаглядного не было. Некоторые парни от работы по дому отлынивают систематически — мол, не мужское это занятие.

Когда парень надевает несвежую футболку, да ещё брызгается одеколоном

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Некоторые мужчины принюхиваются к одежде, которую после стирки уже носили, да не раз, а потом как ни в чём не бывало надевают вновь... Вам знакома эта картина? Особо одарённые брызгают на себя одеколоном в надежде, что запах испарится. Помогает, честно скажем, не всем.

Когда мужчина оставляет гору немытой посуды