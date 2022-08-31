8 тревожных сигналов, что мужчина не настроен серьёзно, а просто играет в любовь

Распознать намерения избранника в начале отношений может быть достаточно трудно. На первых свиданиях вы оба ещё не совсем определились, насколько далеко может зайти роман. Но если с мужчиной вы уже продолжительное время, а тот не спешит делать предложение руки и сердца или даже не познакомил с мамой, — это тревожный сигнал. Скорее всего, партнёр не видит в ваших отношениях ценности, чтобы перевести в статус "всё серьёзно". Мужчина не заинтересован конкретно в вас, не готов морально или имеет психологическую травму — причин может быть много. Но играть в любовь — это нечестно и неправильно. Как же понять, что избранник не настроен на серьёзные отношения? Его обязательно выдадут следующие восемь звоночков.

1. Мужчина не знакомит с друзьями и семьёй

Первое, на что женщина должна обратить внимание, чтобы понять, что мужчина с ней несерьёзен, — её незнание друзей и знакомых партнёра. В отношениях дама уже продолжительное время, но ни знакомства с семьёй, ни с друзьями кавалера не было. Избранник как будто намеренно прячет вторую половинку ото всех. Он одиночка или просто скромник? Нет, скорее всего, парень банально не намерен переходить на более серьёзный уровень отношений с конкретной девушкой. А может быть, таким образом даже скрывает, что на самом деле женат.

2. Мужчина не берёт на себя ответственность

Помощи от мужчины, кто явно не планирует ничего серьёзного, женщина не дождётся. Фото © Shutterstock

Партнёр, кто явно не планирует ничего серьёзного, вести себя с женщиной будет соответствующе. Помощи от такого не дождёшься: либо мужчина найдёт миллион причин для отказа, либо подсобит так, что потом придётся переделывать. Ещё один сигнал, что избранник только притворяется любящим, — его вечное отсутствие в нужные моменты. Разве человек, расценивающий отношения как серьёзные, бросил бы даму сердца в важные для неё моменты? Отсутствие помощи со стороны мужчины — признак, что он с вами временно, ради развлечения.

3. Парень и девушка несовместимы по привычкам и образу жизни

Бывает и такое, что биоритмы и привычки с партнёром не совпадают. Например, женщина — жаворонок, а мужчина — сова. Это уже конфликт, где одному придётся подстраиваться под другого. Она любит активный отдых, а он — медитировать в свободное время. Если в паре много несовпадений, но зато отличный секс, мужчина вряд ли станет относиться к таким отношениям серьёзно. Перестроиться под партнёршу сложно, да и смысла в таких усилиях нет. Можно же просто и без обязательств проводить время друг с другом, а потом расходиться.

4. У мужчины был неудачный опыт в прошлых отношениях

Мужчины, кто в прошлом испытал травмирующий опыт с женщинами, редко соглашаются на серьёзные отношения. Фото © Shutterstock

Не только у девушек бывают истории про "злого бывшего", который изрядно истрепал нервы или даже стал причиной каких-то психологических травм. Парни тоже могут страдать от неудачного опыта в прошлых отношениях, что делает их более робкими в настоящих. Если проблема не проработана, мужчина подсознательно каждый раз ждёт повторения травмирующей ситуации. Из-за чего на серьёзные отношения соглашаться не станет.

5. Парень часто пускает в ход отговорки

Бывает, что девушка может заподозрить странное отношение мужчины сама. И прямо спросить, что мешает партнёру начать встречаться с ней "серьёзно". Избранник, не заинтересованный в длительных отношениях и просто играющий в любовь, начнёт сыпать следующими фразами: "Я пока не готов к серьёзным отношениям, но мне с тобой так хорошо", "Прямо сейчас ничего серьёзного мне не нужно, давай подождём" или даже "Не хочу причинять тебе потом боль". Всё это доказывает, что для мужчины данная женщина особой ценности не имеет. Ничего серьёзного строить с ней он не собирается.

6. Мужчина строит планы, не посвящая и не спрашивая женщину

Если мужчина не посоветовался с вами один или два раза, ничего катастрофического в этом нет. А вот если партнёр продолжает упорно строить планы самостоятельно, ставя вас перед фактом, это уже нездоровый сигнал. Скорее всего, это самый банальный абьюзер, который считает себя главным в отношениях. От такого стоит бежать и как можно скорее рвать все связи. Но есть и вероятность, что мужчина просто не видит в конкретной женщине своего будущего, не воспринимает её всерьёз, поэтому и не считает нужным прислушиваться к мнению партнёрши.

7. Мужчина не хочет подстраиваться

Мужчина, не намеренный строить серьёзные отношения, будет рядом лишь в удобное для него время. Фото © Shutterstock

Все эти фразы по типу "захочет — найдёт время, не захочет — найдёт причину" на самом деле правдивы. С этой стороны люди достаточно просты и понятны. Если у мужчины есть желание увидеть любимую женщину, он найдёт для неё хотя бы пять минут. Что окажется подтверждением его чувств и серьёзных намерений. А тот кавалер, кто в любовь только играет, будет рядом с избранницей лишь в удобное для себя время. Как понять, что мужчина не хочет серьёзных отношений? Он постоянно избегает свиданий, прикрываясь работой и срочными делами. Но все прекрасно понимают, что любимым людям мы готовы уделять время и внимание, даже если заняты.

8. Подарки мужчины — универсальная банальщина